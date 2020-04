Beverhették az utolsó szöget a WeWork koporsójába

A Soft Bank lelőtte az irodamegosztós startup WeWork megmentésére tavaly belengetett 3 milliárd dolláros tendert, írja a Reuters. A Soft Bank a világ egyik legnagyobb kockázati tőkealapja, amelynek az a stratégiája, hogy hatalmas tőkeinjekcióval – a konkurenciát elnyomva – piacvezetőt próbál faragni az általa kiválasztott feltörekvő technológiai cégekből.

A We Work tavaly szeretett volna a tőzsdére lépni, de kiderült: nem biztos, hogy a hangzatos ígéretek megalapozottak, és hogy a topmenedzser géniuszként pózoló alapítója, Adam Neumann közel sem akkora üzleti zseni, mint ahogy bepromózta magát. Végül a Soft Bank jelentkezett be, hogy megmentenék a vállalatot, de csak ha Neumann lelép, amiért szép summát is fizetnek neki.

A járvány miatt bizonytalanná váló gazdasági helyzet miatt azonban a Soft Bank most bejelentette, hogy kihátrálnak a dologból, de érdekes módon azt is indokként hozták fel, hogy büntető- és polgárjogi vizsgálatok is zajlanak a cég háza táján. A We Work igazgatótanácsa a hírre azt reagálta, hogy nagyon csalódottak, és egy pert sem tartanak kizártnak.