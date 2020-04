A 2009-esnél mélyebb recesszióba süllyedhet a német gazdaság az idén

Tíz jó év után az idén ismét recesszióba süllyed a német gazdaság a koronavírus-járvány miatt – mondta a német gazdasági miniszter csütörtökön Berlinben. Az MTI szerint Peter Altmaier arról is beszélt, hogy a mostani visszaesés mértéke meghaladhatja a legutóbbi nagy válság legsúlyosabb évében, 2009-ben regisztrált szintet.

Altmaier a világjárvány várható gazdasági hatásairól készített első hivatalos kormányzati számításokat ismertette, ez alapján kijelentette: az év első két hónapjában még növekedett a német gazdaság, de a márciussal kezdődött időszakban lehetnek olyan hónapok, amikor 8 százalékot meghaladó mértékben csökken a gazdasági teljesítmény.

A mélypont valószínűleg májusban lesz, az év második felében pedig fokozatosan stabilizálódhat a helyzet.

Azonban az Európai Unió legnagyobb gazdasága a várható javulással együtt is elérkezik a növekedés minden eddiginél hosszabb, tízéves szakaszának a végéhez, és így 2020 a recesszió éve lesz. A visszaesés mélységét még nem lehet megbecsülni, de igen valószínűnek tűnik, hogy a hazai össztermék (GDP) csökkenése meghaladja a 2009-es 5,7 százalékot.

Ez a német gazdasági miniszter szerint „elég súlyos”, de ha év közben stabilizálódik a helyzet, akkor nem igazolódnak be a legpesszimistább várakozások. (Az egyik legtekintélyesebb német gazdasági elemző intézet, a müncheni ifo korábban 20 százalék körüli GDP-csökkenést is elképzelhetőnek tartott.)

Peter Altmaier hangsúlyozta, hogy a kormány senkit nem hagy magára.

Az egyéni vállalkozóknak, a kis- és közepes méretű cégeknek és a nagyvállalatoknak is kidolgoztak válságkezelő programokat, amelyekkel mintegy 750 milliárd eurót (275 ezer milliárd forint) mozgatnak meg. Ezek a programok ugyanakkor csak a járvány közvetlen hatásainak ellensúlyozására szolgálnak, pedig arról is gondoskodni kell, hogy a német gazdaság a járvány után minél gyorsabban és minél nagyobb lendülettel „átstartoljon”.

Ezért a kormány már dolgozik is egy újabb programon, amely gazdaságélénkítő intézkedésekből áll – mondta a miniszter.

Londoni elemzők szerint a globális válság is mélyebb lesz a 2009-esnél

A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport kutatási részlege (BofA Global Research) csütörtökön Londonban bemutatott új, régiókra lebontott előrejelzési csokrot – írja azt MTI. Ebben a korábban várt 0,3 százalékos növekedésről meredek negatív korrekcióval 2,7 százalékos visszaesésre módosította a világgazdaság idei egész évi teljesítményére szóló prognózisát.

A ház londoni elemzői szerint ez lényegesen rosszabb eredmény lenne a több mint egy évtizeddel ezelőtti globális válságot kísérő recessziónál. Ennek fő oka az, hogy sok országban a döntéshozók és a lakosság sem vonta le azt a tanulságot a Kínában történtekből, hogy a járvány leghatékonyabb ellenszere a szigorú kijárási korlátozások gyors elrendelése.

Az elemzők Dél-Korea jó példája alapján azt a tanulságot szűrték le, hogy hatékony egészségügyi rendszerrel, bőséges számú szűréssel, agresszív karanténintézkedésekkel és átláthatósággal lassítani lehet a vírus terjedését úgy, hogy közben a gazdaságot nyitva lehet tartani.

A csütörtöki előrejelzési csokrában a Bank of America a kínai hazai össztermék (GDP) idei egész éves növekedésére szóló becslését is rontotta: az általa eddig várt 1,5 százalék helyett most már alig 1,2 százalékos növekedést vár a kínai gazdaságban 2020-ban. A BofA Global Research várakozása szerint a kínai GDP-érték az idei első negyedévben 6,5 százalékkal zuhant, a második negyedévben 6 százalékkal esik éves összevetésben.

A cég az euróövezetben súlyos, 7,6 százalékos GDP-zuhanást vár 2020-ra az általa eddig valószínűsített 1,7 százalékos visszaesés helyett,

jövőre viszont az idei mély recesszió bázisán 8,3 százalékos növekedéssel számol. A BofA Global Research elemzői szerint a járvány sokkját a közép-európai EU-gazdaságok sem kerülhetik el:

Magyarországon 4 százalékos,

Lengyelországban 4,5 százalékos,

Csehországban 6,7 százalékos,

Romániában 7 százalékos GDP-visszaesést valószínűsít 2020 egészére.

Jövőre ugyanakkor 4,6, 5, 7,1, illetve 6 százalékos növekedési ütemek szerepelnek ugyanezekre a gazdaságokra a cég prognózisában. A ház modellszámításai szerint a világgazdaság egészére vetített hazai össztermék 2,2 százalékkal csökken 2020-ban a ház által a járvány előtt jósolt 2,3 százalékos növekedés helyett.

A német pénzügyminiszter nagyszabású állami beruházások lehetőségéről beszélt

Ugyancsak csütörtökön Berlinben, egy másik tájékoztatón Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter a formálódó új csomaggal kapcsolatban nagyszabású állami beruházásokat helyezett kilátásba. Scholz is arról beszélt, hogy most a járvány közvetlen hatásaival kell foglalkozni, stabilizálni kell a vállalkozásokat és meg kell őrizni a munkahelyeket. Viszont amint ismét beindul a gazdaság, a fellendülést kormányzati eszközökkel is támogatni kell. A pénzügyminiszter szerint ebben "szerepe lesz a jelentős beruházási tevékenységnek és annak, hogy a szociális államot nem leépíteni, hanem megerősíteni, kiépíteni kell".

A pénzügyminiszter az állami fejlesztési bank (KfW) válságkezelési hitelprogramjának megindításáról azt mondta: március közepe óta 1800 támogatási kérelem érkezett. Az igényelt hitelek összértéke 9 milliárd euró. A KfW mintegy 1500 kérelmet dolgozott fel eddig, és azzal számol, hogy a következő hetekben legkevesebb 50 milliárd eurót helyez ki a koronavírus-járvány közvetlen hatásainak enyhítését szolgáló hitelek keretében.

A német GDP tavaly 0,6 százalékkal nőtt. A kormány a legutóbbi, még a koronavírus-járvány előtt készített előrejelzésében 1 százalékos növekedést jósolt 2020-ra.