Elindult a lejtőn az albérletpiac

Az év eleji tetőzés után márciusban már egyértelműen a koronavírus okozta válság első jelei domináltak a budapesti albérleti piacon, írja közleményében a rentingo.com.

A bérbeadók kezdenek egymás alá kínálni, és a követelmények is egyre kedvezőbbek a bérlők számára: a tulajdonosok harmada már egy hónapos kaucióval is elégedett lenne. Ez a trend március közepétől erősödik, és a Rentingo.com szerint a második negyedévben is folytatódni fog, ezért új időszámítás kezdődött a bérlők és a bérbeadók kapcsolatában:

idén a bérbeadóknak kell megküzdeniük a fizetőképes és megbízható bérlőkért.

A budapesti albérletek meghirdetett bérleti díja a januári átlagosan 169 ezer Ft-ról márciusra 161 ezer Ft-ra csökkent. Az év első hónapjában már látszódott, hogy tetőzni fog a piac, mert a tavalyi évben átadásra került új lakások folyamatosan jelentek meg a hosszú távú bérleti piacon, és a fizetőképes kereslet bővülése már nem követte a kínálat növekedését. Így a bérbeadók számára egyre hosszabb ideig tartott a lakás kiadása. Februárban meg is állt a bérleti díjak növekedése, majd a március egyre erősebb csökkenést hozott a kínálati árakban.

A budapesti albérleteknél a tényleges árcsökkenés azonban ennél lényegesen nagyobb, mert a kiadásra váró lakásállomány nem csak nagyobb lett, de sokkal jobb minőségű is, mint két hónappal ezelőtt.

A rövid távra történő turisztikai célú lakáskiadás (Airbnb, Booking.com, stb.) átmeneti leállása után hétről hétre egyre több jó minőségű, teljesen berendezett és prémium lokációban található ingatlan került a hosszú távú bérleti piacra,

így most a magasabb színvonalú lakásokat kínálják a korábbi átlagáraknál is olcsóbban bérbeadásra.

A piaci helyzet változását jelzi, hogy a bérbeadók elkezdtek versenyezni a feltételek könnyebbé tételében, és amíg januárban még a 2 hónapos kaució általános elvárás volt a bérlőkkel szemben, addig a márciusban meghirdetett lakások esetén a tulajdonosok egyharmada már megelégedne 1 hónap kaucióval is.

A bérleti díjak csökkenésének tényleges mértéke ugyanakkor még nagyobb lehet, hiszen amíg egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt az alku az albérletek olcsóbb árszegmensében, addig most nem csak megnyílt erre a lehetőség, de a bérbeadók és albérlők közösségi oldalán a bérbeadók közvetlenül ajánlják a lakásokat a profillal rendelkező bérlők részére a meghirdetett bérleti díjaknál alacsonyabb áron.

(Borítókép: Sean Gallup/Getty Images)