Programozni és latinul is tanulhat majd az új támogatott felnőttképzésben

Vállalkozói Információ néven indított portált az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA), „Válaszok a vállalkozások számára a koronavírus helyzet kezelésére” – olvasható a nyitólapon az oldal öndefiníciója, amit Palkovics László jelentett be kedden a koronavírus gazdasági hatásainak kezelésére létrehozott állami akcióterv részeként.

Az oldalon a vállalkozásoknak szóló praktikus tanácsok mellett elérhető azoknak az államilag támogatott vagy ingyenes képzéseknek a listája is, amelyekkel a kormány azoknak szeretne segítséget nyújtani, akiknek a munkahelye veszélybe került a járvány miatt. A képzések között vannak nyelvtanfolyamok, programozóképzések is, például a Codecool és a Greenfox is indít támogatott kurzusokat. A nyelvtanfolyamok között több nyelv és szint is elérhető, és a megszokott nyelvek mellett az oldal

a latint is felsorolja mint választható nyelvet.

„Aki Latin-Amerika nyelveit, vagy olaszt szeretne tanulni, aki tudományos pályára vágyik, vagy orvosnak készül, elengedhetetlen feladattal néz szembe: kell tudni latinul valamilyen szintig" – olvasható a képzéshez fűzött kommentár. A képzések összességében is elég eklektikus képet mutatnak, a gazdasági informatikustól a lakberendezőig a szakmák széles skáláját kínálja az oldal azoknak, akiknek veszélybe került az állásuk a a koronavírus miatt. Vannak olyanok, ahol nehéz elképzelni, hogy a távoktatás hogyan lesz megoldható (Palkovics ugyanis azt mondta az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy a képzések mind távoktatásban kerülnek megszervezésre a járvány miatt), ilyen például a burkoló és a szakács.

Természetesen lehet, hogy a felkínált támogatott kurzusokkal hosszú távra terveznek, bár akkor is kétséges, hogy mennyi sajtkészítőre lesz szükség.

Az sem világos még, hogy kik és mely tanfolyamokra kaphatnak majd 95 százalékos állami támogatást, valamint hogy milyen feltételei lesznek a 0 százalékos felnőttképzési diákhitelnek. Feltehetően az IT-szakmák előnyben lesznek részesítve, legalábbis Palkovics a gazdaságvédelmi akcióterv részleteinek bejelentésekor azt mondta, hogy informatikusokat szeretne képezni az állam, akikből eddig is hiány volt.

A programozóképzést nyújtó iskolák közül a Codecool már jelezte, hogy az ő képzésük elérhető lesz támogatott rendszerben, bár egyelőre még az előzetes igényfelmérés folyik.

A kormány által meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv részeként a válság által sújtott szektorokból kényszerűen kikerülők digitális átképzését 95%-ban fogja támogatni az állam, kamatmentes felnőttképzési diákhitellel kiegészítve a tanulás ideje alatt a megélhetést.

– olvasható a cég sajtóközleményében.