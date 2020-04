Fertőtlenítő gyártására áll át a Mol cége

A Mol Lub gyorsan átalakította a szélvédőmosó folyadék gyártósorát, hogy a koronavírus-járványban fertőtlenítőszert állítson elő – mondta az olajvállalat kenőanyagokat gyártó cégének ügyvezető igazgatója szerda reggel a Kossuth rádió műsorában.

Vida Szabolcs elmondta, az a gyártósor, ahol eddig szélvédőmosó készült alkalmas arra is, hogy fertőtlenítőszert gyártsanak rajta. A két termék alapanyaga 90 százalékban megegyezik: csíramentes ioncserélt vízzel dolgoznak, és rozsdamentes vezetékeket használnak a termékhez. A csomagolóanyag is megegyezik a két terméknél.

Úgy indultak, hogy se receptjük, se termékük nem volt, de támogatást kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, illetve a termékfejlesztéssel foglalkozó kollégáik is találtak olyan leírást, amivel elkezdődhetett a munka – mondta Vida.

A gyártási kapacitásuk körülbelül 50 ezer liter naponta, de ehhez az kell, hogy az alapanyagból a szükséges mennyiség rendelkezésre álljon. Most azonban az ellátással vannak problémák, leginkább az etanol hiányzik.

Magyarországon négy olyan gyártó van, amelynek az alkoholját fel lehet használni fertőtlenítőszer előállításához; ugyanakkor az etanolra a gyógyszergyártáshoz is szükség van, így ez a hozzávaló a szűk keresztmetszete a fertőtlenítőszer gyártásnak is. Így vizsgálják a bioetanol felhasználásának lehetőségét is.

Első körben azok kaptak a fertőtlenítőszerből, akik a legrászorultabbak: közegészségügyi intézmények, rendvédelmi szervek, közlekedési és hulladékkezelési vállalatok, önkormányzatok és nyugdíjasotthonok.