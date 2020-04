Moszkva nagyobb visszaeséssel számol, mint az IMF

7-8 százalékos visszaesést vár a koronavírus miatt az orosz gazdaságban az orosz állami számvevőszék vezetője. Alekszej Kudrin - aki 2000-től 11 éven át pénzügyminiszter is volt, majd Vlagyimir Putyinnal kritikus nyilatkozatot is tett, ám rövid szünet után az elnök megbízható szakeberei között maradt - ezzel a prognózissal sötétebb képet fest, mint az öt százalékos visszaeséssel számoló Nemzetközi Valutaalap (IMF), ám mégsem pesszimista: szerinte a járvány elmúltával hamar visszatér a normális kerékvágásba a gazdaság, annak ellenére, hogy a mély válságban egyes szolgáltatók forgalmuk 90-100 százalékát is elveszítették és a járványügyi intézkedések egész ágazatokat bénítottak meg a turizmustól a kereskedelmen át az iparig - írta a Newsru.com.

A kulcskérdés Oroszország számára az, mikor tér magához a történelmi mélypontokat döntögető olajár, amelytől az legfontosabb bevételi forrása függ. Jelenleg már messze az alatt az összeg alatt van, amelynél az orosz költségvetés még nullszaldós.

Igaz, Vlagyimir Putyin elmúlt húsz évére az orosz költségvetési fegyelem volt jellemző, így a magas, a jelenleginek akár a nyolcszorosát is elérő olajárak idején jelentős tartalékokat halmozott fel, és ezek időleges csökkenése után rendszeresen feltöltötték.

Erre hívta fel a figyelmet az orosz elnök szóvivője is: Dmitrij Peszkov vasárnap arról beszélt, hogy nem szabad a populizmus oltárán pénzosztogatásba kezdve felélni a tartalékokat.