800 milliós bírságot osztott ki az MNB kamubrókerkedésért

Engedély nélkül, irreális hozamokat ígérve tevékenykedett éveken át két botcsinálta portfóliókezelő jelentős veszteséget okozva néhány ügyfelüknek, az MNB brutális bírságot szabott ki rájuk.

A jegybank véglegesen megtiltotta K. Csaba budapesti és P. N. S. indonéziai magánszemélyeknek, hogy jogosulatlan közvetítői, illetve P. N. S., a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteki British Assets and Investment Management Ltd. és az ugyanezen székhelyű Direct Market Access Ltd. számára, hogy engedély nélküli portfóliókezelést végezzenek.

Az MNB a jogosulatlan tevékenységek miatt a négy érintettre összesen 830 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.

A jegybank 5 országot érintő, itthon a rendőrség közreműködésével végzett, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket is tartott. A vizsgálata során megállapították, hogy K. Csaba és P. N. S. magyarországi befektetőknek két ausztráliai és egy máltai székhellyű – tevékenységükre itthon az MNB engedélyével nem rendelkező – befektetési vállalkozás szolgáltatásait közvetítették, illetve portfóliókezelést végeztek szintén engedély nélkül.

A két magánszemélynek nem volt jegybanki regisztrációja, ám közvetítői tevékenységüket több éven át folytatták. Ennek során a velük kapcsolatba kerülő hazai ügyfelekben – évi akár kb. 40 százalékos hozamot is ígérve – azt a látszatot keltették, hogy professzionálisan közvetítenek befektetési szolgáltatást.

A jegybank kedden publikált határozatában K. Csaba magánszemélyt 90 millió, P.N.S. magánszemélyt pedig 280 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte jogosulatlan közvetítői tevékenység miatt, és véglegesen megtiltotta számukra ennek folytatását. Egy további határozatában a jegybank engedély nélkül végzett portfóliókezelés miatt P. N. S.-re 180 millió, a British Assets and Investment Management Ltd.-re 145 millió, a Direct Market Access Ltd.-re pedig 135 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki, és véglegesen megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását.

A jogsértést súlyosbította, hogy az érintettek tevékenységüket huzamosabb ideig, és itthon befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkező befektetési vállalkozások javára fejtették ki. Tevékenységük miatt emellett kis számú magyar befektető jelentős veszteséget szenvedett el. Az MNB K. Zoltánt a tanúvallomás jogosulatlan megtagadásáért, ezáltal a piacfelügyeleti eljárás elhúzására, akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló magatartásáért 2 millió forint eljárási bírsággal sújtotta.