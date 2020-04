Körülbelül kétszáz cég vette igénybe eddig az állami bérkiegészítést

Több mint kétszáz vállalkozás kapta meg eddig az állami bérkiegészítést (kurzarbeit), a kutatás-fejlesztésben dolgozóknak járó bértámogatást pedig több mint 130 cég vette igénybe, írja a Magyar Nemzet. A lap szerint hála annak, hogy némileg lazítottak az állami bértámogatás feltételein, jelentősen nőni fog az igénylők száma. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke azt mondta a lapnak, hogy főleg hazai kis- és középvállalkozások igényelték a támogatást, sokan azonban félnek az adminisztrációtól, ami szerinte nem bonyolult.

Az ITM felhívja rá a figyelmet, hogy a támogatást egy egyszerű, egyoldalas igénylőlappal lehet kérvényezni. Az új szabályok értelmében a kieső munkaidő ezentúl 15–75 százalékig terjedhet, azaz egy nyolc órában foglalkoztatott alkalmazottat ezentúl két órába is áttehet a cége, valamint az egyéni fejlesztési idő sem kötelező, ha a csökkentett munkaidő nem éri el az eredeti felét. Az új szabályok értelmében a home office-ban dolgozók után is jár bérkiegészítés, és a kölcsönözött munkaerőre is lehet igényelni.