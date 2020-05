Izgulhat a brit mezőgazdaság

A brit kormányzat kifejezett szándéka, hogy a korlátozások miatt kirúgott embereket átterelje a mezőgazdaságba, ahol viszont súlyos munkaerőhiány van, írja a CNN. Egy brexit előtti, 2017-es állami tanulmány szerint nagyjából 27 ezer bevándorló dolgozott állandó jelleggel a brit mezőgazdaságban, és még 116 ezer az élelmiszeriparban. Szüretkor és egyéb idénymunkákkor viszont még 75 ezer emberre volt szükségük. Ezek 98 százaléka más uniós országból jött, döntően Romániából és Bulgáriából.

Most a brit kormány számításai szerint a szükséges idénymunkások harmada jön már csak az országba, ezért a briteket próbálják rávenni, hogy menjenek napszámosnak. Eddig elenyésző sikerekkel, az Alliance of Ethical Labour Providers szerint hiába érdeklődtek 55 ezren mezőgazdasági munkák iránt is, április 24-ig kevesebb mint 150 brit ment ténylegesen is földet művelni.

A CNN Kentbe ment személyesen megkérdezni egyes gazdákat és az újdonsült napszámosaikat. A 32 éves Daniel Martin például építőmérnök volt, de a válság miatt leálltak az építkezések, és kirúgták. Az egyik barátja már a mezgazdaságban dolgozott, ezért Daniel is úgy gondolta, hogy egy farmon targoncáznia jobb lesz, mint egész nyáron otthon ülni. És egyébként is szeret a szabadban lenni.

Vagy a 45 éves Sally Penford pincérnő volt egy olasz étteremben Hastingsben, de az bezárt. Sally a helyi rádióban hallotta, hogy keresnek idénymunkára embereket, és arra jutott, hogy hetekig otthon ülés helyett inkább keres némi pénzt. Mindannyian Nick Ottewellnek dolgoznak, viszont ő a munkásai kezdeti lelkesedése ellenére nem nagyon bízik bennük.

A saláta, pontosabban a legfontosabb termékük, a jégsaláta betakarításához 45 olyan emberre lenne szükségük, aki az egész szezon alatt velük marad. Attól tart, hogy az új munkásai nem fognak egész szezon alatt neki dolgozni, mert túl nehéz lesz nekik ez a munka, túl unalmas vagy esetleg visszamennek a régi munkakörükbe. Az pedig külön katasztrófa lenne neki, ha az idény közepén hagynák faképnél a napszámosai.

Ottewell örülne, ha csak britekkel dolgozna, de a 25 éves iparági tapasztalatára hivatkozva úgy érzi, hogy ők nem fogják ezt végig bevállalni. A briteknek ugyanis évtizedek óta nem volt vonzó ajánlat az idénymunka lehetősége, külföldiekkel dolgoztak végig. Ottewell ezért külön ideges volt a brit szennylapok cikkeire a témában. Például, amikor egy nagy kelet-angliai salátás cég két hete román vendégmunkások behozatalára szervezett chartergépet, azt a Sun napilap azzal a konfrontatív üzenettel tálalta, hogy azért reptetik be a kelet-európai munkásokat, hogy "megmutassák a briteknek, hogy kell ezt csinálni".

(Borítókép: Photofusion / Getty Images Hungary)