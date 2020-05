Vírusüzemmódban az MNB: 50 milliárd forint értékben vettek állampapírt

Elindult a jegybank állampapír-vásárlási programja, az első aukciós napon, kedden mintegy 50 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt a Magyar Nemzeti Bank a honlapján közölt táblázat szerint. A tenderre 100 milliárd forintot meghaladó felajánlás érkezett a 2030-ban, 2031-ben és 2038-ban lejáró államkötvényekre.

A 2030/A jelű állampapírra 50,30 milliárd, amelyből 28 milliárdot fogadtak el, 2031/A jelűre 30,50 milliárd, amelyből az elfogadott papírok értéke 13,99 milliárd forint volt, míg a 2038/A jelű papírból 20,50 milliárd volt a felajánlás, illetve 8 milliárd a jegybanki vásárlás. Az elfogadott ajánlatok súlyozott átlaghozama papíronként 1,95, 1,99 és 2,28 százalék volt.

A jegybank korábbi tájékoztatása szerint az állampapír-vásárlási program, illetve az azzal együtt egy hete bejelentett jelzáloglevél-vásárlási program addig folytatódik, amíg a koronavírus-járvány miatti gazdasági és pénzügyi fejlemények indokolják. A program indítását múlt kedden jelentette be a Magyar Nemzeti Bank.

Mindkét program célja a monetáris transzmisszió sérüléseinek megelőzése és a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő gazdasági és pénzügyi kockázatok kezelése. Az állampapír-vásárlási program a forintban denominált, fix kamatozású magyar állampapírokra terjed ki. A vásárolható állampapírok futamidejére nincs korlátozás, de a Magyar Nemzeti Bank a vásárlásokat a legalább 3 éves futamidejű papírokra fogja koncentrálni.

Az állampapír-vásárlások a másodlagos piacon, rendszeres heti aukciókon és aukciókon kívüli ügyletek keretében történnek. A bankok mellett a jelentősebb befektetési alapkezelőkön keresztül a befektetési alapok is részt vehetnek a programban. A jelzáloglevél-vásárlási program továbbra is a fix kamatozású, forintban denominált, hosszú futamidejű jelzáloglevelekre terjed ki, keretösszege a kibocsátott állomány 50 százaléka, az MNB pedig ezúttal is mind az elsődleges, mind a másodlagos piacon vásárolni fog.

A tanács egyik program vonatkozásában sem határozott meg keretösszeget, az MNB az eszközvásárlási programok végrehajtásának folyamatos nyomon követése mellett az állampapír-vásárlások esetében 1000 milliárd forintos, a jelzáloglevél-vásárlások esetében 300 milliárd forintos állománynövekedésnél technikai felülvizsgálatot hajt végre.