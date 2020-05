Egyesülne a Takarékbank és az MKB

Ha a most hivatalosan is megindított folyamat eredményre vezet, a magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre. Két bankról szól a kiadott közlemény, de vajon hová tűnt a harmadik, vagyis a Budapest Bank? Alighanem ő is jöhet még, csak egy állami banknál minden kicsit lassabb, talán ez a mostani közlemény majd noszogathatja őt is.