Nagyon nem mindegy, melyik banktól veszünk fel 5,9-es kölcsönt

Mostanra már minden jelentősebb kereskedelmi banknál tudunk igényelni kedvezményes THM-mel személyi hitelt, amelyről mára kiderült: csak az év végéig érvényes a THM-plafon, utána viszont bankonként eltérőek lesznek az ajánlatok. Ami biztos: januártól majdnem minden bank kölcsönénél drágul majd a törlesztő. Nem mindegy viszont, hogy mennyivel.

Akár 1 millió forinttal is jobban járhatunk egy megalapozott döntéssel. A kormány márciusi, a fogyasztási kölcsönök - például személyi kölcsönök, gyorskölcsönök, áruhitelek, hitelkártyák - hiteldíjmutatójára vonatkozó rendelete után gyorsan léptek a hazai pénzintézetek, május elejére szinte minden bank megjelent az új, év végéig 5,9 százalékban maximalizált THM-ű személyi kölcsönével.

Március közepén azt gondolhattuk, hogy a költség szempontjából nem számít majd, melyik banktól vesszük fel a kölcsönt, hiszen a THM mindenhol legfeljebb 5,9 százalék, mára kiderült: a kedvezményes hiteldíjmutató csak idén decemberig érvényes, onnantól viszont a magasabb, piaci áron kell visszatörlesztenünk a kölcsönt. A Bank360.hu most összeszedte, hogyan változtatnak a bankok a THM-en január után. Kiderül, mennyivel kell többet fizetni havonta decembertől, de azt is kiszámolták, hogy mennyi lesz a teljes visszafizetendő összeg 1, 3 és 5 millió forint igénylése esetén.

Láthatjuk: a kedvezményes időszakot követően a legtöbb banknál 2-3 ezer forinttal, de egy drágább hitel esetében decemberről januárra akár több mint 10 ezer forinttal is nő a törlesztőrészlet 3 millió forintos hitelösszeg esetén. 5 millió forintos hitelösszegnél még szembetűnőbb a törlesztők közti különbség, hiszen van olyan pénzintézet, ahol kevesebb mint 3 ezer forinttal kell többet fizetni a váltáskor, míg máshol ez az ugrás közel 20 ezer forintos.

A Bank360.hu személyi kölcsön kalkulátorával nem csak a törlesztőrészlet nagyságáról győződhetünk meg, hanem arról is, hogy összességében mennyit fogunk visszafizetni a futamidő végén kamattal, tőkével és egyéb, előre kalkulálható költségekkel együtt, ha minden a szerződés szerint zajlik. Ebből a szempontból is látható - ahogy a választás előtt bankszámláknál vagy éppen lakáshiteleknél - mennyire fontos személyi kölcsönöknél is felmérni a bankok ajánlatait: 3 milliós hitelösszegnél a legkedvezőbb és egy kevésbé olcsó ajánlat teljes visszafizetendő összege között csaknem 800 000 forint, 5 millió forintos hitelösszegnél pedig közel 1 millió forint a különbség, pedig mindkét pénzintézettől ugyanakkora kölcsönt kapunk.

