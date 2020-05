Márciusban rekordtempóban adósodtak el a magyar cégek

Márciusban újra csúcsot döntött a céges hitelek állománya: a nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5 százalékos bővülés – írta a Világgazdaság szerdán az MNB adatai alapján.

A kiugró növekedés főként a forgóeszköz-finanszírozás és a beruházási hitelek felfutásával volt összefüggésben, a folyószámlahitelek súlya kissé csökkent. A jegybanki statisztikák szerint márciusban

egyetlen hónap alatt csaknem 500 milliárd forinttal nőtt a céges hitelállomány.

Az egyéb, éven belüli lejáratú hiteleknél (ez döntően a forgóeszköz-finanszírozás) volt a leglátványosabb növekedés, a mennyiségük másfélszeresére, 1013 milliárd forintra ugrott egy év alatt.

Nagyon erős, 24,5 százalékos emelkedést mutattak az öt éven túli lejáratú - döntően beruházási célú - hitelek is, amelyek mennyisége már bőven meghaladta a 4200 milliárd forintot.

A folyószámlahiteleknél jóval szerényebb, de még így is majdnem 10 százalékos volt a növekedés, az egy és öt év közötti lejáratú kölcsönöknél 5 százalékos volt a bővülés 12 hónap alatt. A céges devizahitelek mennyisége is 27,6 százalékkal, 4100 milliárd forint közelébe nőtt egy év alatt, amiben szerepe lehetett az átértékelődésnek is.