Nem minden a kedvező kamat: szűkebbek a lehetőségek az új személyi kölcsönökkel?

Bár az év végéig 5,9 százalékos THM-mel futó személyi kölcsönök a kedvezményes induló kamatok miatt vonzóak lehetnek, a járvány miatt jónéhány bank szűkebben mér a koronavírus előtti időszakhoz képest.

Legutóbbi elemzésünkben az új, alapkamat plusz 5 százalékpontban maximalizált THM-ű személyi kölcsönök alighanem legfontosabb jellemzőjét vizsgáltuk: azt hogyan változik ezeknél a hiteleknél a törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg bankonkét, azaz melyik pénzintézet ajánlata lehet számunkra a legolcsóbb.

Ugyanakkor a Bank360.hu szakértői más jellemzőket is szemügyre vettek, amiből kiderült:

több banknál is változott, hogy legfeljebb mekkora kölcsönt adnak,

módosították a futamidő lehetséges hosszát,

ahogy az elvárt minimális jövedelmet is

a járvány előtti ajánlatokhoz képest. Felmerül ezek alapján a kérdés: bár a kamat kedvező, de igényelhetünk-e egyáltalán most annyi pénzt, amennyivel megvalósíthatjuk a célunkat és ha igen, hogyan változik a futamidő alapján a törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg? A válaszhoz vizsgáljuk meg, hogyan változtak az ajánlatok.

Van, ahol már csak feleannyit igényelhetünk

Ahogy az látszik, öt olyan pénzintézet van, ahol nem változtak a hitelösszegre vonatkozó feltételek. Több olyan bank is akad viszont, ahol jelentősen, 4 vagy akár 5 millió forinttal is kevesebb az igényelhető maximális hitelösszeg, így akinek nagyobb átmeneti segítségre van szüksége, az kevesebb ajánlat közül választhat.

Sokak számára így a személyi kölcsön már nem alternatíva lakásvásárláshoz vagy felújításhoz, marad a lakáshitel: két pénzintézet kínál most 10 millió forintnyi személyi kölcsönt, a többség 5 - 7 millió forintban maximalizálta a felvehető összeget. Ugyanígy szűkülnek a lehetőségek azok számára, akik kisebb hitelösszeget akarnak, hiszen négy banknál is emelkedett a minimálisan igényelhető hitelösszeg.

Hosszabb futamidő, több kamat

A futamidő terén kevesebb banknál volt változás, ahol viszont volt, az nagy hatással lehet a kölcsönre. A futamidő növelésével tovább fizetjük a banknak a kamatot, ami azt eredményezi, hogy kölcsön is drágább lesz. Egymillió forintos hitelösszegnél például ha 24 hónap helyett 36 hónap a futamidő, banktól függően több mint 53 ezer forinttal drágul meg a kölcsön a teljes visszafizetendő összeget tekintve.

Minimálisan elvárt jövedelem - több banknál is változott

Szintén konzervatív módon több banknál is nőtt az elvárt minimális jövedelem, méghozzá jelentősen, több tízezer forinttal. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol eddig 70 000 forintos igazolt jövedelemmel is igényelhetünk kölcsönt, ami egy kisebb összegű gyors, átmeneti hitel igénylésére is elég lehet, ma már nem elég és legalább 100 000 forint, de inkább ezt meghaladó havi nettó fizetésre van szükség, ha sikeresek akarunk lenni a kiszemelt banknál.

Változó, hogyan reagáltak a bankok a személyi hiteleknél

Ahogy az az összehasonlításból is látszik, a legtöbb bank konzervatívabb lett a koronavírus okozta bizonytalanságok miatt: fedezetlenül nagyon magas hitelösszeget csak kevesen helyeznek ki most, amikor bizonytalan a munkaerőpiaci helyzet. Ugyanebből az okból kifolyólag nőttek az elvárt jövedelmek is az új kölcsönöknél (ami még mindig nem garancia a sikeres igényléshez, hiszen ez csak a belépő a hitelbírálatra). Több bank is növelte a minimális futamidőt, ami egyrészt a kamatbevételeket növeli, másrészt viszont az ügyfélnek is alacsonyabb törlesztőrészletet jelent.

A cikk az Index és a Bank360 közötti szponzorált tartalmi együttműködés része.