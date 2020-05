Egy havi fizetés negyedéért hozzák át a határon a kárpátaljaiakat a fuvaroshiénák

Durván lehúzzák a járvány miatt egyedüliként üzemelő ukrán-magyar határátkelőn azokat, akik saját kocsi nélkül kénytelenek megoldani az átjutást – derül ki a G7 cikkből.

A lapnak kárpátaljai magyarok nyilatkoztak a nehézkessé vált két ország közti közlekedésről. Egy 18 éves fiú elmesélte, hogy miután sikertelenül próbált szívességből bekéredzkedni idegenek autójába, végül kénytelen volt a hozzá hasonlók lehúzására szakosodott kisbuszos hiénákkal áthozatni magát Magyarországra, mivel a Záhony és Csap közti átkelőn kizárólag autóval engednek át.

A pár száz méteres fuvarért fejenként 1000 hrivnyát (12 ezer forintot) kértek el, miközben öten ültek az autóban.

Kárpátalján, ahol nagyjából a magyarországi negyedét-ötödét 40 ezer forintnyi hrivnyát lehet keresni egy üzemben.

A határon ráadásul gyakran nagyon lassan halad a Magyarország felé tartó sor. A konkrét esetben a több órás várakozást végül a fuvaroshiénák is megunták, és kirakták az ügyfeleiket a két határ között, akik így újra arra szorultak, hogy megpróbáljanak idegenektől szívességet kérni – végül egy határőr szánta meg őket órákkal később.

A járvány miatt tízezres létszámban tértek vissza vendégmunkások Ukrajnába, akiknek a jelentős része próbál most visszajutni Magyarországra és Európa más országaiba dolgozni vagy vizsgázni. Nekik a határátkelésen túl más nehézségeik is adódhatnak. A G7 beszélt olyan kárpátaljai magyarral, aki a korlátozások idejére hazament, de most már jönne vissza dolgozni, azonban a magyar munkaadója hiába nyújtotta be a beutazási kérelemhez szükséges papírokat több mint egy hete a magyar rendőrségnek, még nem kaptak választ.