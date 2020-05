3 ezer milliárd forintos járványügyi alappal érkezik kedden a 2021-es költségvetés

Kedden benyújtja a jövő évi költségvetést a kormány – tudatta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán.

Varga néhány részletet is elárult a tervezetről, kiderült például, hogy szerepelni fog a büdzsében egy

közel 3 ezer milliárd forintos úgynevezett Egészségbiztosítási és Járványügyi Védekezési Alap.

Ezt Varga Mihály az 1848-as, Kossuth Lajos nevéhez fűződő költségvetés 1500 forintos, kolerajárvány ellen elkülönített részéhez hasonlította. Az 1848-as és az 1868-as költségvetések vaskos kötetei a videóban fizikailag is megjelennek, ki vannak téve az asztalra Varga elé, aki viszont haladván a korral egy pendrive-ot prezentál. A pénzügyminiszter szerint a 2021-es a gazdaság újraindításának költségvetése lesz. Elmesélte azt is, hogy a költségvetés mintegy 3 hónapig, 150 ezer munkaórával készült a minisztériumban.

A tervezet egyébként jócskán megcsúszott, Varga Mihály eredetileg május 12-én jelentette be, hogy készen van, de aztán nem adták be a tervezetet az eredeti, május 19-es időpontig. A késedelem vélhetően a járvány gazdasági hatásainak felmérésével van összefüggésben, lehetséges, hogy néhány alapvető számot is újrakalkuláltak a korábbi állapothoz képest.