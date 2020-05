KSH: 275 ezer forint felett a havi átlagkereset

A bruttó átlagkereset márciusban 400 400 forint volt, a kedvezményeket is beleszámolva

az átlagos nettó havi bér 275 700 forint,

írja a KSH.

Ez csak azokra vonatkozik, akiknek megmaradt a munkájuk, ugyanis csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottakat számolja bele a KSH ebbe a mutatóba. Plusz csak azokat, akik öt főnél nagyobb szervezetben dolgoznak.

Azt sem árt elfelejteni, hogy ez az átlag, mediánbért (aminél pont ugyanannyi ember keresett többet, mint ahány kevesebbet) a KSH inkább nem ad meg.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán kilenc százalékkal nőtt. A cégeknél és az államnak dolgozók fizetése is csaknem 10 százalékot emelkedett tavaly márciushoz képest, de a nonprofit szervezeteknél dolgozóké több mint 11 százalékot. Igaz, még így is messze ők keresik ebből a hármasból átlagosan a legkevesebbet. A közfoglalkoztatottak bére nem változott, ők továbbra is nettó 54 400 forint kapnak havonta.

Az egész első negyedévet egyben vizsgálva a bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 419 800, a nők esetében 349 200 forint volt. Ez a férfiaknál 9, a nőknél 9,1 százalékos növekedést jelent előző év hasonló időszakához képest.