Nagyon szűkszavúan adta hírül az MNB, hogy a legfontosabb jelenlegi szakmai képviselőjük, Nagy Márton alelnök lemondott "más fontos vezetői megbízása miatt". Korábbi portrénkat itt olvashatja a volt alelnökről.

Azt nem árulta el az MNB, hogy Nagynak pontosan mi mást kell ilyen sürgősen vezetnie.

Jó ideje Nagy Márton volt a jegybank érdemi szakmai vezetője, még külföldi a piaci szereplők is az ő szavára figyeltek úgy oda, mintha az elnöké lenne, és a kicsit is bonyolultabb döntésekről tényleg rendre Nagy Márton adott alapos szakmai magyarázatot. Jelenleg a magyar jegybank válságkezelő csomagjának is ő volt a főszereplője, távozása ezért mindenképp váratlannak mondható.

Mindenesetre, amíg nem találják ki, hogy ki jöjjön helyette, addig Virág Barnabás közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgató ugrik be a feladatra. A Növekedési Hitelprogram és a kötvényprogram viszont Patai Mihály alelnökhöz kerül. Ő egyébként a nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök elvileg.