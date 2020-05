Növelték milliárdos bevételeiket a kormány kedvenc kidobói

Egy év alatt közel másfél milliárd forinttal nőtt a Fidesz-kormány kedvenc őrző-védő cégének bevétele, a 2018-as 7,3 milliárd után a 2019-es üzleti évben 8,9 milliárd forint bevétel szerepel a Valton-Sec Kft. nyilvános beszámolójában.

Valamelyest a nyereség is nőtt, 2018-ban még 1,068 milliárd volt a társaság adózott eredménye, a tavalyi évben azonban már 1,158 milliárd nyereséget könyvelhettek el. Idén is volt osztalékfizetés, a tavalyi 450 millió után idén 400 milliót vehettek fel a tulajdonosok, azaz Varga Lajos és Bessenyei István.

A Valton biztosít lényegében minden fideszes rendezvényt, és szinte az összes államit is, sőt számos NER-cégnek is dolgoznak. A kapcsolati háló szokatlanul terebélyes. Itt mutattuk be a Valton történetét.