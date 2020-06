Elképesztően durvának tartják a szakszervezetek az új munkaügyi ötletet

Felháborítónak tartják a szakszervezetek az új munkaügyi szabályozási ötletet, ami szerin, ha valamit nemzetgazdasági érdeknek kiáltunk ki, akkor a

a miniszter engedélyezhetné egy személyben,

hogy "a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon". Itt olvashat egyébként bővebben a kormány munkaügyi húzásáról.

Nem tetszik nekik az se, hogy sutyiban akarja átnyomni a kormány, egy salátatörvénybe rejtve, bármiféle megbeszélést vagy vitát kikerülve.

Emellett szerintük az uniós irányelvekkel is szembemegy, hiszen elvileg csak objektív vagy műszaki okok vagy a munka megszervezésével kapcsolatos okok miatt lehetne ilyesmit elrendelni, legfeljebb egy évig, ráadásul a kollektív szerződés vagy a szociális partnerek között kötött megállapodás alapján.

Emellett az is erősen homályos, hogy mi minősül nemzetgazdasági érdeknek.

Most az a teljes hazai érdekvédelmi mozgalmat felölelő öt szakszervezeti konföderáció – MASZSZ, ÉSZT, SZEF, Liga, Munkástanácsok – vezetői és tagjai kérik a képviselőket, hogy ebben a formában ne fogadják el a vonatkozó salátatörvényt. Úgy érzik, hogy a "rabszolgatörvény 2.0"-val a kormány nagyon kiszúrna a dolgozókkal, a munkaadók javára.

A MASZSZ egyébként a képviselőknek küldött közös tiltakozó levél mellett nemzetközi összefogást is kezdeményezett. A felháborító és jogtalan, az EU-s normákkal is szembemenő tervezetre a mintegy 60 millió tagot tömörítő Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO figyelmét is felhívta a közelmúltban.