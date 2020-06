24.hu: Gumibotos hulladékrendészetet állítana fel a kormány

A hulladékgazdálkodási hatóság emberei a jövőben a tervek szerint gázsprayt és gumibotot is használhatnánk az illegális szemétlerakók ellen –írja a 24.hu.

A lap azt írja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hulladékgazdálkodási hatóság felállítását tervezi. Jelentősen szigorítanák az illegális szemétlerakás és a hulladékgazdálkodási szabályok megsértésének szankcionálását, ezzel összefüggésben hoznák létre a hulladékrendészet intézményét is.

július 1-jétől elindítják a hulladékgazdálkodási hatóság, azaz Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatala (KGNH) felállítását, és megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása is. A hulladékrendészeket a többi között a természetkárosító hulladéklerakók ellen vethetik majd be, és arra is feljogosítanák őket, hogy tettenérés esetén kényszerintézkedéseket alkalmazzanak.

Az illegális szemétlerakók súlyosabb esetekben akár tíz év börtönbüntetést kaphatnak, és a rendészek használhatnának gázspray-t és gumibotot is. A bilincs használatának engedélyezésére viszont nem tett javaslatot az ITM - írja a lap.

A minisztérium módosítaná a büntető törvénykönyvet is. A szemét engedély nélkül elhelyezésével elkövetett természetkárosítást az eset súlyosságától függően egytől öt vagy kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel lehetne büntetni. Környezetkárosítás jogcímén a kiszabható szabadságvesztés mértéke tíz évig is felmehet, és nem csak az ipari méretű szennyezésekre sújtanának le keményen, börtön járna azért is, ha valaki az autójából, teherautójából a 100 kilogrammot vagy 10 köbmétert meghaladó mennyiséget borít ki, sőt akkor is, ha a hulladék 10 négyzetméternél nagyobb területen szóródott szét.

Az Átlátszón a múlt héten szivárgott ki az az ITM-előterjesztés, amely állami monopóliummá tenné a hulladékgazdálkodást, a lakossági szemét begyűjtésének feladatát pedig elvenné az önkormányzatoktól. Palkovicsék javaslata lehetővé tenné, hogy 15 éves koncessziós szerződéssel „megbízható” magánvállalkozások lépjenek be a hulladéküzletbe – hasonlóan a kaszinóbizniszhez.