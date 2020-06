Ha nem lesz második hullám, Orbánnak van igaza, ha lesz, akkor a többieknek

A kelet-közép-európai régiót jó gazdasági helyzetben kapta el a koronavírus, ráadásul a járvány is mérsékeltebb volt, mint máshol. A térség akár nyerhet is az ellátási láncok rövidüléséből. Ebben szinte minden szakember egyetért, már csak az a kérdés, hogy ki tudjuk-e aknázni a lehetőségeket, a bankokban és az államokban lesz-e elég erő megtámogatni a folyamatokat. A magyar út ebben is eltér a többi környező állam gyakorlatától.