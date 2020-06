Kapott egy kis büntetést az MKB Bank

Hétmillió forintos büntetést kapott az MKB Bank a felügyelettől, mert nem biztosította az ingyenesnek beállított készpénzfelvétel közvetlen ingyenességét jó pár fogyasztónak. Pontosabban több bejelentés érkezett az MNB-hez, hogy az MKB ügyfelei bizony közvetlenül is fizetnek a készpénzfelvételért.

Erre lépnie kellett a felügyelet szerepét átvevő jegybanknak, amely azt találta, hogy közel 1500 embernél tényleg így is történt. Ezt azonban nem direkt csinálta az MKB, hanem technikai hiba állt a háttérben. Emellett a bank már a vizsgálat megkezdése előtt is elkezdte visszafizetni a jogszerűtlenül beszedett díjakat. Sőt, 90 százalékát ki is fizette a vizsgálat megkezdéséig, így a jegybank ezt is enyhítő körülményként vette figyelembe. De most szóltak a banknak, hogy a maradékot is fizesse vissza két hónapon belül.

Nem árthat tudni, hogy hétmillió forint az MKB Banknak csak a beérkező állami támogatásaihoz képest is teljesen elhanyagolható összeg. A bankot 2018. július 5-től 2019 márciusáig vizsgálták.