Szárnyal az e-kereskedelem, az eMAG mégis most nyitja meg az első magyarországi üzletét

Az eddig itthon kizárólag internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu megnyitotta első magyarországi üzletét a Budapesten. A hagyományos bolti kereskedelem felé való nyitással a vállalat tovább növelné piaci részesedését, és további üzletek megnyitását is tervezi.

Az üzlethez több ezer termék tárolására szolgáló raktár is tartozik. Az utcáról betérve is bárki vásárolhat az eMAG kínálatából, ugyanakkor a bolt egyben átvételi pontként is funkcionál. Azt tervezik, hogy idén egy újabb budapesti, és több vidéki üzlet is nyitnak majd. Hosszú távon 30%-os növekedést remélnek az offline stratégiától.

Az eMAG 2013 óta van jelen Magyarországon, mostanáig azonban kizárólag e-kereskedelemben volt aktív, amelyben 2019-re piacvezetővé vált. A társaság 2019-ben jelentette be, hogy fúziót hajt végre a webáruházzal és országos szaküzlet-hálózattal egyaránt rendelkező Extreme Digitallal, a korábbi piacvezetővel.

Bár a koronavírus-vészhelyzet némileg lassította a két vállalat egyesülését, az eMAG és az Extreme Digital már egységes mutatók és üzleti kimutatások mentén működik, közös stratégia alapján zajlanak a beszerzési és készletezési folyamatok, illetve a két szervezet működésének összehangolása is megkezdődött.

Az e-kereskedelem egyébként a koronavírus-járvány alatt rekordokat döntött, de előtte is az egyik legdinamikusabban növekvő ágazat volt, kérdés, hogy a kijárási korlátozások feloldásával mennyire tartják meg az emberek azt a szokást, hogy egyre többet vásárolnak az interneten.