Nyoma veszett kétmilliárd eurónak az egyik legnagyobb német cégnél

Felfüggesztette a hivatalából az egyik vezető tisztségviselőjét az egyik legnagyobb német tőzsdei vállalat, a Wirecard AG, miután a cég éves auditján 1,9 milliárd euró, azaz olyan 660 milliárd forint hiány mutatkozott, írja a Bloomberg. A DAX német tőzsdei index 30 mértékadó vállalata között számon tartott Wirecard részvényei 67 százalékot veszítettek az értékükből, amikor csütörtökön már harmadik alkalommal kellett elhalasztani az éves pénzügyi beszámoló leadását az 1,9 milliárd eurós hiány miatt.

Péntekre további 24 százalékot estek a Wirecard-részvényék, miután kiderült, hogy a vállalat hamarosan súlyos készpénzhiányos helyzetbe kerülhet,

ugyanis érvényes pénzügyi beszámoló híján befagyasztják a cégnek folyósított hiteleket. Ráadásul a péntek egy még kínosabb fordulatot is hozott a Wirecardnak.

A cég azt állította, hogy bár az auditot végző Ernst & Young nem találja a hiányzó milliárdokat, de azok valószínűleg két ázsiai banknál vannak.

Pénteken a Fülöp-szigetek egyik legnagyobb bankja, a BDO Unibank közleményt adott ki, miszerint a Wirecard nem is az ügyfelük, ellenben egy alkalmazott egy magánakciója keretében hamis dokumentumokat állított ki a bank nevében. Az nem teljesen világos, hogy pontosan mire vonatkoztak ezek a hamis dokumentumok, vagy mi közük van a Wirecard pénzéhez. Egy másik Fülöp-szigeti bank is közleményt adott ki arról, hogy a Wirecard nem az ügyfelük, de ezen a ponton még elég zavaros, hogy pontosan mit is tagad a két bank, mindenesetre mindketten bejelentést tettek a Fülöp-szigeteki jegybanknál.

Az ügynek máris katasztrofális következményei vannak a Wirecardra nézve, ugyanis június 19-én járt le a határidő, hogy leadják a pénzügyi beszámolójukat, és ez már a negyedik halasztás. A Wirecard 24,6 milliárd eurót ért, amikor felkerültek a DAX-indexre, jelenleg olyan 3,4 milliárdra becsülik a cég értékét.