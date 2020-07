Csütörtöktől busszal is lehet menni a horvát tengerpartra

Csütörtöktől, július 9-től Isztria és Dalmácia is elérhető távolsági busszal Magyarországról, áll a Flixbus közleményében. A hét négy napján, csütörtöktől vasárnapig indulnak éjszakai járatok az Isztriára és Dalmáciába, visszafelé is ezeken a napokon lehet utazni. Az északi partszakaszon Rijeka, Opatija, Pula és Rovinj, a dalmát régióban Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Pirovac, Šibenik, Trogir és Split érhető el busszal. A magyar utasok Budapesten és Siófokon is fel tudnak szállni a járatokra.

A fővárosból kevesebb mint hét óra alatt a tengerpartra érhetnek a nyaralók távolsági busszal, a Balaton-partról pedig megközelítőleg öt és fél óra az út a legközelebbi vízparti úti célig, Rijekáig, írja a társaság.

A FlixBus az elmúlt hetekben kezdte újraindítani hálózatát. A vállalat Budapest és Zágráb között is helyreállította a távolsági buszos kapcsolatot, a horvát belföldi járatok szintén elindultak. Így egy átszállással számos további nyaralóhely érhető el az Adriai-tenger partján, például a Krk-sziget, Vodice, Makarska vagy Dubrovnik is.

A koronavírus-járványra tekintettel a FlixBus átfogó higiéniai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz: felszállás csak a hátsó ajtón lehetséges, ahol kézfertőtlenítőt helyeztek ki, a szükséges távolságtartásra a buszvezetők vagy az állomás személyzetének instrukciói hívják fel az utasok figyelmét, minden utasnak saját maszkot kell hoznia, illetve viselnie a felszállástól kezdve az utazás teljes időtartama alatt egészen a leszállásig, digitális jegy/dokumentum ellenőrzést vezettek be az érintésmentes beszállítás érdekében.

Mint arról a napokban beszámoltunk, a vonatközlekedés is megindult Magyarország és Horvátország között: a cseh Regiojet magán vasúttársaság indította el első járatait.