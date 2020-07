Karácsony támogatja az Airbnb-típusú lakáskiadást korlátozó törvényt

Nemrég bólintott rá a gazdaságvédelmi operatív törzs, és a hírek szerint hamarosan kormányzati szinten is elfogadásra kerül az a törvénymódosítás, amely 120 napban korlátozza a lakások rövidtávú (tehát Airbnb-rendszerű) kiadását. Az ilyen lakáskiadás főleg Budapest belső kerületeire jellemző, és most Karácsony Gergely főpolgármester is megszólalt a kérdésben, a főpolgármester elmondta, hogy támogatja a rövidtávú lakáskiadás korlátozását, bár nem azért, amiért véleménye szerint az állam teszi (a szállodák érdekvédelme miatt), hanem a budapesti lakhatási viszonyok javításának érdekében.

Karácsony úgy gondolja ugyanis, hogy a rövidtávú lakáskiadás hozzájárul a lakhatás drágulásához.

Bár teljesen máshonnan indulunk, mások az elveink, az értékeink és a szándékaink is, de van, hogy középen mégis találkozunk – ez történt most a főváros és a kormány viszonyában, legalábbis a rövidtávú lakáskiadás szabályozása, vagyis az AirBnB-törvény kapcsán. Az a fura és tanulságos dolog történt, hogy a szabályozás megalkotásának folyamatában a fővárossal is egyeztettek az állam képviselői. Az állami és a fővárosi turisztikai cég között is jó a kapcsolat, hiszen együtt kell dolgozniuk azon, hogy Budapesten újrainduljon a százezreknek megélhetést biztosító turizmus

– írta Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

Karácsony szerint Budapest világrekorder volt az ingatlanárak növekedésében, elszabadultak az albérletárak is, már egy középosztálybeli család számára is megfizethetetlen az albérlet a belső kerületben, valamint súlyos problémája Budapestnek is a lakhatási szegénység (azaz, amikor a közös háztartásban élők jövedelmének jelentős részét elviszi a lakhatás költsége).

A budapesti lakbérek szélsőséges mértékű emelkedéséhez a lakások turisztikai célú hasznosítása is hozzájárult. A lakások szállodaként való hasznosításának az újraszabályozását tehát elvben támogatjuk. A mi álláspontunk az, hogy olyan átfogó szabályozásra van szükség, ami: Amszterdam, Berlin vagy London mintájára korlátozott időre teszi csak lehetővé egész lakások szállodaként való üzemeltetését; megszünteti a lakások turisztikai célú hasznosításának a kedvező adózását, viszont jelentős adókedvezményekkel támogatja a lakások hosszútávú, biztonságos bérbeadását

– írta Karácsony, aki szerint inkább a hosszútávú, lakáscélú lakáskiadás esetén kéne kedvezményes adót bevezetni. Karácsony jó iránynak tartja a szabályozást, és kész együttműködni a kerületekkel a további szabályozási munkákban.