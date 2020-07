Csődvédelmet kért a Muji

Csődvédelmet kért az Egyesült Államokban a Muji nevű, minimalista dizájncuccokat (ruhát, lakberendezési tárgyakat, papír-írószereket) világszerte árusító japán cég.

A csődvédelem nem jelenti automatikusan a cég végét, arra ad lehetőséget, hogy újratervezzék a működésüket, igaz, a lépés jelzi, hogy bajban vannak. A CNN beszámolója szerint ezt megerősítette a cég vezérigazgatója, Szatoshi Okozaki is, aki elmondta, hogy katasztrofális hatással volt a boltjaikra a koronavírus-járvány, és most átgondolják az amerikai és az online kereskedelmüket.

Az újragondolás első lépéseként be is zártak néhány boltot, de bíznak abban, hogy a hiteleik újratárgyalásával életben maradhat és szépen növekedhet a vállalat, és persze továbbra is elkötelezettek a jó minőségű termékek gyártásában és árusításában.