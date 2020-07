A világ metropoliszai közül Budapesten a legolcsóbb vállalkozást indítani

Mindig örömteli az, ha valamiben a világ is elismeri, hogy mi magyarok vagyunk a legjobbak. Természetesen én tarthatom

Puskás Öcsit minden idők legjobb focistájának,

vagy Budapestet a világ legszebb fővárosának,

de vajon így látja-e ezt egy nem elfogult szemlélő.

Találomra rá is kerestem ilyen listákra, Puskás Öcsi itt a New Arena listáján például csak a 13. korábban a Fourforurtwo korábbi listáján 9-ik is volt. Oké, hogy Pelé és Messi mindenhol legelöl van, de azért, hogy Paolo Maldini, vagy Marco van Basten is előbb lenne, na álljon már meg a világ.

Budapest szépségei

Szerencsére Budapest szépségét is elismeri a világ, de a legszebb fővárosok rangsorán azért meglepődtem, Budapest 8-ik, oké, London első, oké. De vajon a 2-4. helyezett Iszlamabad, Berlin és Washington mivel érdemelte ki a díszes helyezést? Előbbit nem ismerem, utóbbiakat azért magam nem sorolnám mondjuk Párizs, vagy Róma elé. Ettől függetlenül érdemes beleolvasni ebbe a listába is, ahol rólunk például azt írják, hogy

a város nemcsak gyönyörű, de híresek vagyunk a nagyon barátságos emberekről is.

Így van, vagy nincs így, de tényleg jó ilyet olvasni a garantáltan nem elfogult értékelőtől.

De hol a legjobb üzletet indítani?

Mindezek, csak arról jutottak eszembe, hogy egy brit portál (a Utility Bidder) a világ 70 nagyvárosát rangsorolta aszerint, hogy hol a legkedvezőbb vállalkozásba fogni. A lista tényleg rendkívül érdekes, jól el lehet böngészgetni, mert itt nem pusztán egy valamilyen szubjektív szempontok alapján felállított sorrendről van szó, mint fentiek esetében, hanem a részletes táblázatból kiderül, hogy a készítők számszerű adatokat hasonlítottak össze.

Egy vállalkozás indításához és működtetéséhez természetesen nagyon sokféle költséget kell figyelembe venni, de a különböző oszlopokban az adott városra jellemző átlagos munkabérek, irodabérleti költségek, adószintek, de még áram- és internetköltségek is olvashatók.

Kelet olcsóbb

Mivel a lista főleg a nyugati metropoliszokat veszi számba, nagyon egzotikus, vagy nagyon szegény térségek nincsenek benne, így a viszonylag keletre eső városok nyertek. Ők ugyanis alacsony munkabéreikkel és moderáltabb irodabérleteikkel könnyen beelőzték a többiket,

Budapest lett a listavezető, de utánunk is Prága, Varsó és Pozsony következik.

Ha a fontban megadott táblázat számait az egyszerűség kedvéért 400-szal szorozzuk és nem 389-cel, ami a jelenlegi pontos fontárfolyam, akkor könnyű a számokat konvertálni. Látható, hogy Magyarország elsősorban az átlagbérekben veri meg (sajnos) a többieket.

A rangsorolt városok közül egyedül Mexico Cityben alacsonyabbak az átlagbérek, mint nálunk. Szeretjük magunkat a környező fővárosokhoz mérni, így aligha örömteli, hogy a V4-ek többi országában is körülbelül harmadával magasabbak az átlagbérek.

A legdrágábbak

Nyugaton pedig nem harmadával, hanem inkább háromszorosával. Zürichben már több mint ötször annyit keresnek az emberek, de cserében a svájci, amerikai, brit városok nincsenek is elől a vállalkozások költségeit tekintve. Ha a legdrágább helyektől kezdve nézzük a rangsort, akkor San Francisco, New York és Tokió a legköltségesebb vállalkozási helyszínek.

Ha például San Franciscót és Budapestet hasonlítjuk össze, azért vicces, hogy miközben Kaliforniában ötször annyit keres egy átlagos munkavállaló, az átlagos iroda háromszor annyiba kerül, de az elektromos áramért az amerikaiak kevesebbet fizetnek.

