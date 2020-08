24.hu: Őrizetbe vették a veszélyes baktériumot tartalmazó ásványvizet gyártó cégcsoport vezetőjét

A NAV Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai jelentek meg kedden Kerekegyházán egy élelmiszeripari cégcsoport telephelyén, ahol iratokat szedtek össze, számítógépeket gyűjtöttek be, IT-mentéseket végeztek, benéztek a raktárakba, irodákba. Emellett őrizetbe vették a cégcsoport tulajdonosát, Bajáki Edét – értesült több forrásból a 24.hu.

A lap úgy tudja, a tulajdonoson kívül még három embert vettek őrizetbe, a bíróság dönt majd arról, hogy előzetes letartóztatásba kerülnek-e. Az újság elérte Bajáki ügyvédjét, aki annyit közölt: ügyfele ártatlannak tartja magát.

A cégcsoport ügyeiről a 24.hu korábban többször is írt, információik szerint a Gladiolus Kft. hatástalan kézfertőtlenítőket terített, és még a koronavírus-járvány európai terjedésének kezdetén is szállítottak ki belőle. Miután a lap megszellőztette az ügyet, a megyei tisztifőorvos kivonatta a forgalomból a szert, mivel álláspontja szerint a használata járványügyi kockázattal jár.

Egy másik súlyos ügy volt, hogy veszélyes baktériumot tartalmazott a cégcsoport másik tagja, a Hírös-Vitál Zrt. által gyártott Hírös ásványvíz. Ebből a Gladiolus szállított be az Országos Vérellátó Szolgálathoz is, még a járvány alatt is, több ezer palackkal. A megyei kormányhivatal ezután betiltotta a palackozást, és kivonta a forgalomból a szénsavmentes ásványvizet.

A lap úgy tudja, a NAV-vizsgálat most a Hírös-Vitálra koncentrál. Ez a cég 2017-ben bő 7 milliárd forintos állami támogatást kapott egy élelmiszeripari feldolgozóüzem építésére a kerekegyházi telepen.