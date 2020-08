Felbontotta a Dunaferr a kollektív szerződéseket

Felbontja az ISD Dunaferr Zrt. a határozatlan idejű kollektív szerződéseket, illetve azok mellékleteit is, jelentette be Jevgenyij Tankilevics a cég igazgatója pénteken a szakszervezetek képviselőinek, írja a 24.hu. A cégvezető a felmondást a cég nehéz gazdasági helyzetével, a koronavírus-válsággal, illetve a kialakult munkaügyi kapcsolatokkal is indokolta.

Jevgenyij Tankilevics azonban egy belső levélben a szakszervezeteket is hibáztatta, akik szerinte nem voltak elég konstruktívak, ezt a szakszervezetek visszautasították, ugyanis szerintük ők a dolgozók megkérdezése, és felhatalmazása alapján tették a dolgukat. A szakszervezet sérelmezi, hogy a cégvezetés már egy ideje nem tájékoztatja őket a cég helyzetéről, terveiről, valamint arról, hogy milyen segítséget várna el tőlük. A szakszervezetek ragaszkodnak a kollektív szerződésben foglaltakhoz, és egy esetleges sztrájkot sem tartanak kizártnak.