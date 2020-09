Történelmi mélypontra zuhant a magyar gazdaság

A bruttó hazai termék 13,6 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva a második negyedévben, derül ki a KSH friss adataiból. Még rosszabb a helyzet az előző negyedévhez viszonyítva, itt a GDP 14,5 százalékos csökkenést mutat. A nemzetgazdaság teljesítménye az első fél évben 6,1 százalékkal mérséklődött a nyers adatok szerint.

A KSH statisztikáiból az is kiderül, hogy a koronavírus okozta járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítményére kedvezőtlen hatást gyakorolt. Az ipar teljesítménye 20,1 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához mérten. Az építőipar hozzáadott értéke 13,2 százalékkal visszaesett – ezzel 4,3, illetve 0,7 százalékponttal járultak hozzá a GDP 13,6 százalékos csökkenéséhez.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 12,2 százalékkal csökkent, amivel 6,8 százalékpontot tettek hozzá a visszaeséshez. A szolgáltatásokon belül a visszaeséshez a közigazgatás, oktatás, egészségügy járult hozzá a leginkább, összesen 1,9 százalékponttal.

A háztartások tényleges fogyasztása 8,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 5,0 százalékkal csökkent, a bruttó állóeszköz felhalmozás, a beruházások 13,5 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a második negyedévben 6,1 százalékkal alacsonyabb lett.

Történelmi mélyponton áll a magyar külgazdaság is.

A magyar külkereskedelmi forgalomban 53 milliárd forintos passzívum keletkezett, márpedig utoljára 2008 negyedik negyedévében volt a külkereskedelmi egyenleg negatív.

A Portfolio az adatokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a 2008-2009-es világgazdasági válság időszakban sem láttunk olyan gyenge negyedévet a magyar gazdaságban. A szakportál ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az eurózónával szemben, minimális előnyünk ebben a negyedévben is volt, vagyis a valutaunió országai nálunk is nagyobbat estek.