Szeptember elsejétől a Spotify-ra költözött a világ talán legnépszerűbb podcast-ja, a The Joe Rogan Experience. A többek között Elon Musk-kal is élő adásban betépő UFC kommentátor Spotify-ra költözése a streaming szolgáltató üzleti stratégiája szempontjából is izgalmas döntés. Közben rajongói aggódnak, hogy képes lesz-e megőrizni autentikus hangját és függetlenségét az új platformon.

Májusban robbant a podcast világot megrengető hír, hogy Joe Rogan sajtóértesülések szerint 100 millió dollárért a Spotify-hoz igazol. A megállapodás értelmében a minap, szeptember elsején debütált podcastja a Spotify-on, a The Joe Rogan Experience adásai (JRE) az év végétől kizárólag a zenei streaming szolgáltató felületén lesznek elérhetők.

Joe Rogan-t a magyar közönség elsősorban úgy ismerheti, mint az embert, aki élő adásban tépett be Elon Musk-kal. A műsort követően a Tesla részvényei 9 százalékkal zuhantak be. A bostoni származású stand up komikus, az MTV-n lett országosan ismert figura. Tévés és filmes szereplései mellett az amerikai UFC munkatársaként találta meg a helyét, a mai napig ő az egyik legnépszerűbb ketrecharc szakkommentátor.

2009-ben az elsők között kezdett el a YouTube-ra podcast-ot csinálni. Nem voltak nagy várakozásai, de 1530 epizóddal később mára egyértelműen ő a szcéna legkarakteresebb figurája. Milliók hallgatják két-három órás beszélgetéseit a legkülönbözőbb témákban. Névjegye, hogy teljesen kötetlenül, barátilag beszélget vendégeivel, függetlenül attól, hogy éppen stand up-os haverjaival, Bernie Sanders-el, Elon Musk-kal, Edward Snowden-nel, neves tudósokkal, vagy éppen jobboldali trollokkal diskurál. Világnézetileg nem sorolható be könnyen az egyre mélyülő amerikai társadalmi törésvonalak mentén. Mániákus vadász, egészséges életmód guru, gyakran kritizálja a progresszíveket, de támogatja Bernie Sanders-t és bármikor hevesen kikel a marihuána legalizációja mellett.

A Spotify licensz üzleti szempontból is kiemelkedően izgalmas, 100 millió dolláros szerződése páratlan a podcastok világában. A sikeresebb alkotók támogatásokból és reklámokból tartják fenn magukat, a kizárólagos licensz szerződések igen kivételesek. Igazolásával Joe Rogan pedig most a Spotify egyik legjobban megfizetett alkotója lett, egy zenésznek 23 milliárd lejátszást kell generálni hasonló nagyságrendű kifizetésért. Nagyon sokat várhat cserébe a Spotify, ha a podcast az ígéreteknek megfelelően valóban ingyenes tartalom marad, abban reménykedhetnek, hogy Rogan érkezése önmagában képes számos új felhasználót megtapasztani a platformon. Elnézve a JRE közel tízmilliós YouTube feliratkozó bázisát, akik hetente akár többször is meghallgatják a nem ritkán több mint három órás podcast adásait ez nem is elképzelhetetlen. De ehhez

mindenképpen szükséges, hogy Joe Rogan meg tudja őrizni autentikus hangját, illetve bizalmi viszonyát rajongóival.

Az üzletet Joe Rogan májusban úgy kommentálta, hogy a podcast továbbra is ingyenes lesz, és pontosan ugyanaz a show marad, a Spotify-nak nem lesz semmi kreatív kontrollja a műsor felette. – Azt várják tőlem, hogy csak csináljam tovább pontosan úgy, mint most – idézte Rogan-t a BBC. Továbbá azt ígérte követőinek, hogy a teljes archívum elérhető lesz a Spotify könyvtárában is. Ennek fényében sokan rossz előjelnek vették, hogy a Spotify-ra minap felkerült archívum némiképp cenzúrázva lett. Nagyobb port kavart, hogy adások sora tűnt el: többek között beszélgetései az ismert alt-right megmondóemberekkel Alex Jones-al és Milo Yiannopoulos-al nem kerültek ki.

Fotó: PowerfulJRE / youtube Joe Rogan (balra) és Elon Musk az adásban

A veszteség mértéke persze vitatható, mégis kinek hiányoznának olyan bajkeverők, mint Milo vagy Alex Jones? Joe Rogan rajongói közül valószínűleg sokaknak, az Alex Jones-al készült egyik epizód 22 millió megtekintéssel a második legnépszerűbb JRE adás a füvező Elon Musk után, amire 33 millióan voltak kíváncsiak. A Spotify vezetőségének viszont valószínűleg annál kevésbé hiányoznak majd olyan szalagcímek, amik azt firtatják, hogy 100 millió dollárt sikerült fizetniük, hogy aztán teret adjanak alt-right trolloknak és összeesküvés elméleteknek.

Valószínűtlen, hogy emiatt alapvetően remegne meg a JRE népszerűsége, de okozhat hitelességi válságot. Joe Rogan karakteréhez alapvetően tartozik hozzá, hogy a szólásszabadság jegyében minden felet meg kell hallgatni, nem szabad senkit előre elítélni, kérdezni és vitatkozni kell a másik féllel. Visszatérő témája volt a különböző közösségi média felületek önkényes cenzúrája, ami szerinte fokozottan sújtja a jobboldali véleményeket. Például kritizálta Milo Yiannopoulos Twitterről való kizárását is . Most sok rajongójának bizonyára úgy tűnik, hogy pénzért ő maga is meghozta ezt a kompromisszumot.

(Borítókép: Elon Musk. Fotó: képernyőkép / PowerfulJRE / YouTube)