Megérkezett az ősz, és vele együtt a koronavírus-járvány második hulláma is a piacokra. A szeptember a forint és a tőzsdék esését hozta, az euró ára 360 forint fölé emelkedett, az augusztusban és szeptember első napjaiban még történelmi csúcson lévő amerikai indexek néhány nap alatt több százalékot estek.

A technológiai részvénytőzsde, a Nasdaq lassan már tíz százalékos mínuszban van a rekordhoz képest, miután a korábbi nagy kedvencek, az Apple, a Facebook, az Alphabet (Google) két számjegyű mértékben estek néhány nap alatt.

Spekuláltak, de ráfáztak

A Nasdaq emelkedése gellert kapott – állapította meg Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója. A háttérben a szakember szerint egy spekulációs történet húzódhat meg. A különféle befektetésekben utazó vagyonkezelő, a japán Softbank-csoport a második negyedévben elindított egy fedezeti alapot (hedge fundot), amely úgynevezett out of money call opciókat vásárolt amerikai tech papírokra.

Ezek olyan opciók, amelyek alapján jóval az akkori piaci ár fölött vásárolhattak volna részvényeket, és akkoriban ezek olcsók is voltak, hiszen senki sem gondolta, hogy a technológiai papírok árfolyama olyan magasra emelkedik majd, mint az augusztusban történt. Ezek az opciók akkor lesznek értékesek, ha a részvényárfolyam tovább emelkedik. A Softbank mellett azonban sokan okoskodtak hasonlóan, hogy érdemes lehet az átmenetileg olcsó technológiai cégek részvényeibe így befektetni, ezek a megoldások az amerikai kisbefektetők körében is népszerűvé váltak.

Csakhogy a másik oldal, az eladók sem akartak nagyot bukni az ügyleten, ahogy az opciók kiírói látták az árfolyam-emelkedést, gyorsan vásárolni kezdték a részvényeket, hogy ha a vevők le akarják hívni az opciót, legyen elég papírjuk, lehetőleg minél olcsóbban. Ez az úgynevezett delta-hedging (vagyis az opciók fedezése) tovább emelte az árfolyamokat.

Csodálkozásra adott okot, hogy a második hullám emelkedése ellenére emelkedett a piac, de most úgy tűnik, kiderült, mi a helyzet - mondta Czachesz. Ahogy a call opciók kiütési árfolyama egyre közelebb került a valódi részvényárfolyamhoz, úgy gyorsultak fel ezek a delta-hedging vásárlások, amelyek miatt augusztusban eszement módon emelkedtek az árfolyamok. Azt nem lehet tudni, milyen árfolyamok voltak az eredeti call opciókban, de úgy tűnik, eljött a kijózanodás pillanata, most már esnek az árfolyamok, az opciókat kiírók sem vásárolnak, hanem eladnak, emiatt még gyorsabban zuhannak a papírok.

Ciklikus papírokat és streaming-szolgáltatókat keressen

A Nasdaq ingoványos terep lett – fogalmazott Czachesz, aki szerint inkább az úgynevezett ciklikus részvényeket érdemes most vásárolni. Ezek azok az ágazatok, amelyek együtt mozognak a gazdasági ciklusokkal. Ha jól megy a gazdaságnak általában, akkor az átlagnál jobban teljesítenek, ha rosszul, akkor pedig rosszabbul. Ilyen lehet most az európai bankszektor, az iparvállalatok – köztük az autógyárak –, a turisztikai cégek, légitársaságok részvényei. Ha kedvező hírek jelennének meg egy hatásos vakcináról, akkor ezek a papírok azonnal emelkedni kezdenének, érdemes lenne beléjük fektetni. Egyedi részvények megvásárlását azonban nem javasolja a szakember, a csőd kockázata ugyanis magas, inkább portfólióban érdemes gondolkozni, mint minden pénzt elkölteni egy-egy hajózási vagy légi cég papírjaira.

Az úgynevezett streamingszolgáltatók – például a Netflix, Hulu, Apple Tv és társai – szintén egyértelmű nyertesei lesznek a karanténnak. Az ilyen szolgáltatások felfutása már korábban elindult, a koronavírus-járvány viszont turbófokozatba kapcsolta ennek a sebességét. A Netflix az élen jár ebben a csatában, mivel kiváló szoftverekkel méri a nézők szokásait, és ennek megfelelő tartalmakkal tölti fel a kínálatát.

A Disney ugyan valamelyest le van maradva tőle a későbbi indulás miatt, de gyorsan fejlődik, és nagyon komoly saját tartalmai vannak, amelyekkel meg tudja fogni a konkurenciát, főleg, ha a Disney-tartalmakat máshonnan letiltja – véli Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője. Walt Disney-részvények vásárlásánál azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a cég egyéb üzletágai, például a filmgyártás vagy a szabadidőparkok a járványos időszakban nem mennek jól.

A gyógyszergyárak nem fognak csalódást okozni

A pandémiás időszak másik nyertese a gyógyszeripar: nem feltétlenül a vakcinafejlesztés miatt, hiszen azon a piacon végül egyetlen győztes lesz, az a cég, amelyiknek a termékét minden állam megvásárolja, és használja majd. A nagy gyógyszergyártóknak viszont áll a zászló.

Azok a kis cégek, amelyekbe a fejlesztésbe belevágtak, de nem nyernek, nagyot eshetnek a részvénypiacon. A nagy gyógyszergyártók viszont sokat kereshetnek azzal, hogy van megfelelő gyártókapacitásuk nagy tömegű vakcina legyártására. E szektorban lehetnek még nagy sztorik – adott prognózist Buró.

A gyógyszergyárak továbbra is válságállóak, akárcsak az egészségügyi cégek – erősíti meg Miró József, az Erste Befektetési Zrt. stratégája. Több olyan gyógyszergyártó van, amelynek a részvényei estek mostanában, pedig ha kijönne a vakcina, abból akár profitálhatnának is. Még akkor is, ha olyan bejelentéseket tesznek, mint nemrég az Astra Zeneca, amely deklarálta, hogy az első körben nonprofit módon értékesíti majd a vakcinákat, amelyekből éves szinten akár 3 milliárd darabot is képes előállítani. Ilyen tétel mellett már vakcinánként 1-2 dolláros profit is jelentős lenne.

Miró másik befektetési tippje szerint érdemes lehet olyan részvények vásárolni a régióban, amelyek viszonylag magas osztalékhozammal rendelkeznek euróban számolva. Ilyenek lehetnek az ingatlanhasznosítók, közműcégek, biztosítók papírjai. A biztosítók a járvány egyik nyertesei, hiszen az ügyfelek tovább fizették a díjakat, de a kárhányadok csökkentek.

Nő az infláció, aranyat kell venni

Minden szakember emelkedő inflációra számít a jövőben. Magyarországon az augusztusi adat 3,9 százalék lett, de a jegybankok laza monetáris politikája miatt a világ más részein is emelkednek az árak.

„Az állampapírokat ebben a helyzetben bottal sem piszkálnám meg” – mondta a helyzetre reagálva egy befektetési szakértő.

Magyarországon a lakossági állampapíroknál azért kicsit jobb a helyzet. Bármilyen infláció mellett rövid távon még a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) sem biztos, hogy jó befektetés az első félévi 3,5, majd a második félévi 4 százalékos kamatával, az inflációt követő kamatozású Prémium Magyar Állampapírban már lehet némi fantázia.

Az emelkedő inflációs környezetben a szakértők egyértelműen jó befektetésnek tartják az aranyat. Ha romlik a helyzet, az persze dollárerősödéssel járhat, ami negatív hatással lehet az arany árfolyamában, de csak dollárban számolva – figyelmeztet Miró. A forintban befektetők viszont forintban számolva ebből valószínűleg kevesebbet fognak érzékelni.

Az arany és az ezüst egyértelmű nyertesei a helyzetnek, az arany történelmi csúcsra került nemrég, és bár azóta volt korrekció, a trend egyértelmű – mondja Buró. Az Equilor szakértője szerint érdekes lehet még az egyéb fémek piaca is, a réz, a nikkel és a cink ára is emelkedett az elmúlt időszakban a befektetői hangulat miatt. Ezek a fémek megújuló energia terjedése miatt drágulnak, a napelemgyártás fontos alapanyagainak számítanak ugyanis emellett az olyan akkumulátorokba is kellenek, amelyeket az elektromos autókban használnak. Ezek piacának felfutása is emeli az ilyen fémek árát. „Még az is előfordulhat, hogy a piaci kínálat, a bányák kapacitása nem fogja tudni követni a keresletet” – mondja Buró.

(Borítókép: Kereskedők a New York-i értéktőzsdén 2020. március 20-án, amikor 500 pontot veszített a Dow a koronavírus-járvány idején. Fotó: Spencer Platt / Getty Images Hungary)