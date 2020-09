A gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifák felülvizsgálatára hív fel az MNB

A biztosítók nem magyarázhatják a statisztikai adatok hiányával, ha biztosításmatematikai szempontból megalapozatlan díjtarifákat hirdetnek meg – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján. Szintén a kárstatisztikától elszakadó, nem jó gyakorlatnak minősíti a jegybank a túlzott, akár a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) alapdíjának két-háromszorosát is kitevő károkozói pótdíjakat. Ezek ugyanis felülírhatják a teljes kockázatalapú díjkalkulációt, így kiüresíthetik a bonus-malus rendszert. Hasonló problémák vetődhetnek fel az egyéb, például a taxis pótdíjak esetében is.

A jegybank által működtetett központi kgfb tételes adatbázisba 2011-ig visszamenőleg szolgáltatnak szerződés- és káradatokat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási üzletágat művelő biztosítók, így kellő statisztikai hátteret ad valamennyi – akár a díjszámításhoz kevés tapasztalattal rendelkező piaci szereplőnek is – a megalapozott tarifák kialakításához. Az MNB körlevelében felszólította a kgfb-biztosítókat, hogy tekintsék át díjhirdetésüket, szükség esetén pedig módosítsák is azt úgy, hogy a fenti elveknek lehetőség szerint már 2021 januárjától megfeleljenek. A jegybank féléves türelmi időszak után, 2021 júliusától fokozottan ellenőrzi majd a kgfb-díjak biztosításmatematikai megalapozottságát. Az MNB azt is vizsgálja, hogy a megfelelő saját kárstatisztikával nem rendelkező biztosítók a kgfb-díjaik kialakításakor mennyire vették figyelembe az erre vonatkozó adatbázist.