Nagy István közvetlenül fogja irányítani a teljes élelmiszerlánc-felügyeletet

Október elsejétől Nagy István agrárminiszter közvetlenül irányítja a teljes élelmiszerlánc-felügyeletet. Az élelmiszerlánc-biztonság szakmai irányításért Bognár Lajos országos főállatorvos felel a jövőben – jelentette be hétfőn maga Nagy István. Az agrártárca vezetője úgy fogalmazott, a veszélyhelyzet egyértelműen rávilágított, hogy az élelmiszerlánc-biztonság, a magyar élelmiszeripar és az ellátás biztonsága szempontjából, stratégiai jelentőségű terület, nemzetbiztonsági kérdés – olvasható az Agrárminisztérium honlapján.



Bognár Lajos országos főállatorvos hangsúlyozta, Magyarországon az élelmiszerlánc-biztonság rendkívül magas szintű, ennek fenntartása azonban jelentős feladat. A lakosok mindennapi biztonságának szavatolása mellett olyan gazdaságilag is jelentős kihívásokkal kell megküzdeniük a szakembereknek, mint a jelenleg is fennálló afrikai sertéspestis vagy a közelmúltban felszámolt madárinfluenza-járvány.