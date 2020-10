Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) határozottan lépett fel a JPMorgan Chase értékpapírpiaci manipulációjával szemben – adta hírül a Fintechradar.

A büntetést részben a fémtőzsdei határidős ügyletek, részben az US Treasury kötvényeivel való kereskedelem alkalmával elkövetett több tízezer szabálysértő kereskedés miatt kapta.

A bírósági dokumentumok megemlítik, hogy a JPMorgan salesesei több tízezer esetben kötöttek és mondtak fel azzal a céllal vételi és eladási nemesfém-határidős szerződéseket, hogy félrevezessék a piaci szereplőket azok keresletéről és kínálatáról.

A bírósági ügy végül a felek megegyezésével zárult. A 920 millió dolláros büntetés ennek megfelelően egy alku eredménye. A pénzügyi szolgáltatónak még az amerikai tőzsde- és értékpapír-felügyelettel is meg kellett egyeznie.

Brian C. Rabbitt államügyész szerint a JPMorgan Chase brókerei nyolc éven át folytattak csalássorozatot, amelyet a bank két kereskedelmi osztálya egymástól függetlenül űzött. Az ügyész szerint a mostani lezárás erős garanciákat tartalmaz arra, hogy a piac integritását visszaállítsák. Az összegbe azt is beleárazták, hogy a JPMorgan Chase hasonló csalási üggyel már megbukott egyszer, 2015-ben, akkor a bank devizaosztályáról derült ki, hogy nem kereskedett tisztességesen. Ugyanakkor a 2015-ös vádalku előtt a legtöbb most tárgyalt cselekedetre már régen sor került. A cégnek nem ez az első bírsággal zárult ügye: 2013-ban 22 milliárd dollárra büntették.