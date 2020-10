Rekordot döntött tavaly a magyar export

Hetvenegy magyarországi nagyvállalat 207 milliárd forintnyi beruházást indít a versenyképesség-növelő támogatási programban munkavállalói megtartásáért, illetve a létszám növeléséért –jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Székesfehérváron. Hozzáfűzte: az Európai Bizottság cégenként 800 ezer eurós felső határig engedélyezte a tagállamoknak a támogatást, a versenyképesség-növelő támogatási programban pedig 904 magyar vállalat kapott 425 milliárd forintot. A miniszter jelezte: ezen felül – hosszas egyeztetések után – sikerült elérni, hogy 800 ezer euró felett, felső korlát nélkül is támogathassanak cégeket, amivel több mint 61 ezer munkahelyet védenek meg, és további munkahelyek is létrejönnek.

Negyvenhat magyar kis- és középvállalkozás (kkv) külpiacra jutását támogatja a kormány. Erről Szijjártó Péter a Fejér megyei Szabadbattyánban beszélt. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a 25 milliárd forintos nemzeti exportvédelmi programon belül kétmilliárd forintos keretösszegű pályázatot különítettek el erre a célra. Az első ilyen cég a helyi LogSol Kft, amely 18 millió forintot kap.

Szijjártó Péter közölte: az a cél, hogy a magyar gazdaság eredményeit megvédjék, ennek egyik legfontosabb záloga az exportteljesítmény fenntartása és új külpiacok megszerzése. Hozzátette: 2017-ben a magyar exportteljesítmény 100 milliárd euró fölé jutott, és azóta is nő, tavaly minden idők legnagyobb exportteljesítményeként 109 milliárd euró volt. Jelezte: a GDP és az export aránya 85 százalék, ami a hatodik legmagasabb érték az unióban, miközben Magyarország a harmincnegyedik legnagyobb exportteljesítménnyel bír a világon, lakosságszáma ehhez képest mindössze a 92. helyen van.