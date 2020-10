Mindenki telefonál, máris fékezi az újlakás-piacot az 5 százalékos áfa híre

Villámgyorsan reagáltak az építkezést tervezők Orbán Viktor miniszterelnök szerda esti bejelentésére a lakásáfa 5 százalékra mérsékléséről. Amint az ÉVOSZ-MAKÉSZ Környezettudatos és Szerelt Technológiás tagozatának gyors délelőtti, tagjai közti körképéből kiderült, szinte azonnal elkezdték hívni az építési vállalkozókat, amiben a potenciális szerződők a lakásáfa új szabályainak részleteiről akartak tudakozódni, vagy pedig

már eleve arra kérték a vállalkozókat, hogy állítsák le a folyamatban lévő szerződéskötéséket, és majd az új, kedvezményes szabályok szerint folytassák.

A szakmát főleg az izgatja, hogy mikortól és milyen készültségi fokozatnál lehet majd alkalmazni a kedvezményes kulcsot, ugyanis már most is érkeztek olyan megrendelői megkeresések, hogy álljanak le addig, amíg ki nem derül, hogy vajon folyamatban lévő építkezésekre is alkalmazható lesz-e.

Vagyis az első tapasztalatok szerint a szakma egyik szeme sír, a másik nevet. A Novák Katalin által beterjesztett kezdeményezés ugyanis éppen egy olyan pillanatban éri a szakmát, amelyben a járvány második hullámának felfutásával éppen felpörgőben volt a kereslet. Amint azt a közleményben Kárpáti József, a tagozat elnöke megfogalmazta:

az emberek részben a tavaszi karanténtapasztalatok miatt a panelek, társasházi lakások értékesítéséből költöznének kisebb családi kertes házba, másrészt pedig a gazdasági visszaeséstől való félelem fűti a piacot.

Az emberek ugyanis a pénzük reálértékét ingatlanbefektetéssel igyekeznek megőrizni.

A könnyűszerkezetes építményekre, főleg a kisebb méretű és olcsóbb szegmensben 50 százalékos visszaesést tapasztaltak a kivitelező cégek augusztusban, viszont a prémium kategóriás épületeknél stabil maradt a rendelésállomány. Szeptemberben - részben szezonális okokból - már élénkült a kereslet minden szegmensben, de október elejére már a cégeket is meglepte a mértéke. Elsősorban a kisebb méretű, 51 négyzetméteres házakra van igény, ahol a kert is kicsi, „elvárás, hogy a fűnyíróhoz ne kelljen hosszabbítót alkalmazni”.

Az elnök konkrét példaként Helvéciát említette, ahol egy hónapja 48 darab 660 négyzetméteres telket alakítottak ki. Ezekre akár két darab 51 négyzetméteres ház is építhető, amit akár 24-26 milliós áron is alig két nap alatt elvisznek a vevők, pedig ezeket az árakat a 27 százalékos áfával kalkulálták a kivitelezők.

Szakmai részről elsősorban arra kíváncsiak a vállalkozások, hogy vajon a kedvezményes adókulcs minden, 300 négyzetméter alatti lakásra vonatkozik-e majd, vagy tervez-e a döntéshozó valamilyen megkötést, például hogy csak az első lakást vásárlókra vonatkozik-e majd?

Emellett a korábbi áfacsökkentés tapasztalatai alapján arra számít a tagozat, hogy

az építőanyagok ára ismét megemelkedik majd a hatására, ahogyan a bérek is, de szerintük ez legfeljebb 1-2 százalékos kivitelezői díjemelkedést okozhat.

Abban is bíznak, hogy a megrendelők többet fordítanak majd környezettudatos, energiatakarékos lakások építésére. Azt is szorgalmazták, hogy a különféle lakásépítéshez igénybe vehető támogatások, illetve a kedvezményes, 5 százalékos áfa igénybevételéért cserébe legyen ellenőrzött elvárás a környezettudatos, energiatakarékos, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentés, az alacsony ökológiai lábnyomú épület. Ehhez javasolják egy mintaház és tanácsadó-hálózat létrehozását, amely eligazítja a megrendelőket is különböző technológiai megoldások, az elérhető energiamegtakarítási lehetőségek, a jogszabályi előírások között.

Az ÉVOSZ könnyűszerkezetes tagozatának javaslata szerint ez lehetne akár egy energia tanácsadó hálózat is, amelynek alkalmazottját már a tervezésnél is igénybe kellene venni, és átadáskor is ellenőrizné, hogy a követelményeknek megfelel-e az elkészült épület, és igazolja, hogy jár a vissza nem térítendő támogatás. A munkabére pedig lehetne részben állami, valamint építtetői költség, de mindenképp eredmény orientáltnak kell lenni - hangsúlyozták.