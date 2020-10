Új elemekkel bővül a kaotikus lakástámogatási rendszer

Volt már Nem ez az első eset, hogy az állam megpróbálja a lakásfelújítást a sötétszürke zónából a fehérbe terelni. Vagyis arra sarkallni a lakásfelújítókat, hogy fusizás helyett kérjenek számlát az anyagokról és a munkáról egyaránt. Még Veres János pénzügyminisztersége alatt született hasonló javaslat, akkor is a számlák áfatartalmát lehetett visszakérni támogatás formájában. Az elméletileg remek elképzelést ugyanakkor megölte az adminisztráció, a támogatást ugyanis a személyi jövedelemadó-bevallásban kellett kérni. Nem éltek tömegek a lehetőséggel.

A rejtélyes 2022 A hatályban lévő és tervezett lakásépítést, vásárlást és felújítást támogató programok közül kettőnek nincs lejárata: a csoknak és a falusi csoknak. Az összes többi 2022-ben fut ki. A babaváró hitel alapvetően nem fenntartható konstrukció, ráadásul nem is kapcsolódik hozzá lakáscél, a hitel szabad felhasználású, vagyis akár jachtozásra vagy sportkocsi vásárlására is fordítható. A babaváró hitel már egy gyereknél is kamatmentes, ami soha vissza nem térő, kockázatmentes befektetést jelent, két és három gyereknél pedig a visszafizetendő tőke is csökken, akár nullára. Ezek mellett az áfás ügyek is átmenetiek. Ennek hátterében az áll, hogy az új lakások áfáját csak ideiglenesen lehet csökkenteni a közösségi szabályok értelmében, így a rá épülő szabályozás is szükségszerűen csak átmeneti lehet. Így az ötszázalékos lakásáfa mellett az áfavisszatérítések is csak 2022-ig lesznek érvényben. Hogy a hárommillió forint értékű felújítási támogatásnak mi lesz a sorsa, egyelőre nem tudni.

Lényegében átláthatatlanná vált az otthonteremtéssel összefüggő szabályozás. Novák Katalin családügyi miniszter legfrissebb bejelentésével immár a hetedik olyan javaslat került képbe, ami a lakáshoz jutást vagy a lakásfelújítást támogatja valamilyen módon. És valami rejtély folytán ebből legalább négy csak 2022-ig lesz érvényben.

Szinte minden évben jön egy újabb elképzelés, amellyel milliókkal támogatja az állam vagy a gyerekvállalást vagy a lakásvásárlást, felújítást vagy mindkettőt. Nehezítésképpen az egyik ilyen, a másik amolyan határidővel van meghirdetve (lásd a táblázatot).

Intézkedés Van vagy lesz? Meddig lesz érvényben? Kell hozzá gyerek? Hány gyerek kell hozzá? Csok van visszavonásig igen legalább egy, ideális esetben három Falusi csok van visszavonásig igen legalább egy, ideális esetben három Babaváró hitel van 2022 vége igen legalább egy, ideális esetben három Áfavisszatérítés lakásfelújításkor van 2022 vége nem - 5 százalékos áfa lesz 2022 vége nem - 5 százalékos áfa visszatérítése lesz 2022 vége igen legalább egy Felújítási költségek visszatérítése lesz nem tudni igen legalább egy forrás: Index-gyűjtés

Jövőre sem lesz ez másként: azt már korábban bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ismét öt százalék lesz az új lakások után fizetendő áfa. E mellé Novák Katalin miniszter belengette azt is pár nappal ezelőtt, hogy a csokosok ezt az öt százalék áfát is visszaigényelhetik. Ma pedig újabb intézkedésről számolt be Novák: a lakásfelújítóknak legfeljebb hárommillió forintig visszatéríti az állam a költségek felét.

De hogy is lesz ez?

A lakásáfa csökkentése viszonylag egyszerű történet: 2016-ban három évre 27-ről öt százalékra csökkent az új lakások áfája, most egy év szünet után ismét kisebb kulccsal számolhatunk átmeneti időre. Hogy ez mit okoz majd a lakáspiacon, egyelőre nem tudni.

Az új lakások áfájának visszaigénylése elvben azt jelenti majd, hogy a csokot igénybe vevő családok eme öt százalék áfát is visszaigényelhetik. Pontosabban kérhetnek az államtól támogatást ekkora összegre, hiszen a magánszemélyek nem áfaalanyok, nem állnak visszaigénylő pozícióban. Ez már működik más formában, erről később lesz még szó. Vélhetően a csokot intéző bankon keresztül kell majd intézni az áfavisszaigénylést.

A legújabb javaslat egyelőre meglehetősen homályos: a felújítás költségének felét visszatéríti az állam. Ehhez kell majd gyerek is, de elég csak egy, ugyanakkor az nem világos, hogy csokot is kell kérni hozzá, vagy anélkül is jár, illetve már meglévő gyereket elegendő felmutatni a milliókért cserébe vagy pluszban kell az az egy gyerek. Illetve az sem világos, hogy ez átmeneti intézkedés lesz vagy sem és hogy minden településen lehet kérni vagy csak a falusi csokos helyeken.

Már van ilyen!

Az ötmillió forint értékű áfavisszatérítést lehetővé tévő támogatás lehet az, amelyhez talán a legközelebb áll ez a javaslat. Eszerint a használt lakás felújítási költségeinek áfatartalmát, legfeljebb ötmillió forintot vissza lehet kérni az államtól. A rendelkezés az idén lépett életbe, igénybe veheti bárki, még csak gyerek sem kell hozzá.

Két feltételnek kell csak megfelelni: az egyik, hogy olyan helyen legyen az ingatlan, ami benne van a falusi csokos települések listáján. Összesen mintegy 2500 ilyen település van, ennek tehát nem annyira nehéz megfelelni. A másik feltétel, hogy meg kell felelni a csok személyi feltételeinek.

Fontos, hogy ez nem a gyerekek számára vagy az életkorra vonatkozik, attól teljesen független. Itt arról van szó, hogy fel kell mutatni a megfelelő tb-jogviszonyt, saját ingatlant kell felújítani és benn is kell lakni.

Novák szerint pár hét és kiderül minden. Még az is lehet, hogy ezt az áfás szabályozást váltja majd ki az új – ebben több lenne a logika, mint a kettőt párhuzamosan futtatni.

Mire elég hárommilió?

Ha a támogatás felső határa hárommillió forint, és a felújítási költség felét lehet visszakérni, akkor legfeljebb hatmillió forint értékű renoválással járunk legjobban. Sokéves felújítási tapasztalat alapján ez azt jelenti, hogy végre valóban annyit kell majd fizetni a felújítási munkálatokért, mint amit az egész művelet elején terveztünk – hiszen az esetek döntő többségében menet közben valahogy mindig a duplájára hízik a költség.

Szinte biztos, hogy ez a támogatás utólagos lesz, vagyis előre ki kell fizetni a munkát, majd be kell adni a visszatérítésre vonatkozó kérelmet. Ez azt jelenti, hogy a felújítás teljes költségét elő kell teremtenie a családnak. A hatmilliós költség ugyanakkor meglehetősen tág teret biztosít. Egy garzon teljes felújítása becslésünk szerint nagyjából kétmillió forintból kihozható, ez alapján pedig fel lehet szorozni, mennyi lehet költeni egy nagy lakásra vagy házra – persze valójában bármennyit.

A kérelmet az ötmilliós áfavisszatérítésnél a csokot koordináló bankoknál kell benyújtani – ha a család kért csokot, akkor azzal együtt, ha nem, akkor anélkül – és mindent a bank intéz. Ha a kormány nem akar magának plusz adminisztrációt, a hárommilliós költségvisszatérítést is rálőcsölheti a bankokra, de egyelőre nem tudni ennek részleteit.

(Borítókép: Képünk illusztráció! Fotó: Andia / Getty Images Hungary)