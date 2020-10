Mélyrepülésben a forint, nem nyúlt a kamathoz az MNB

Hétfő óta folyamatosan gyengül a forint az euróval szemben: az árfolyam csütörtök reggel átlépte a 365-ös szintet. A 365 forintos euró után sokan számítottak szigorításra, ennek ellenére

nem változtatott az egyhetes betéti kamatán a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A jegybank immár negyedik alkalommal a 0,6 százalékos alapkamatnál 15 bázisponttal magasabb kamattal hirdette meg csütörtökön az egyhetes betéti tenderét.

A régióban is gyengültek a devizák az elmúlt napokban, de – mint az mostanában megszokott – a forint most is többet gyengült a környező országok devizáihoz képest.

Egy hónapja emelte meg az egyhetes betét kamatát 0,6 százalékról 0,75 százalékra a jegybank monetáris tanácsa, „amivel gyakorlatilag monetáris szigorítást hajtott végre, hiszen jelenleg ez az irányadó eszköz” – írja a Portfolio.