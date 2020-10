Könnyű ráfaragni a hitelmoratóriumra

A jelen értéke

A jegybank szerint a moratórium előnye egyebek mellett abban rejlik, hogy egy jelenleg adódó kötelezettséget – vagyis a hiteltörlesztést – el lehet tolni a jövőben úgy, hogy annak költsége is csak a jövőben lesz esedékes. Ezzel – leegyszerűsítve – az az összeg, amelyet most nem kell hiteltörlesztésre fordítani, hanem elkölthetjük bármire, többet ér, mint az a költség, amelyet mindezért a jövőben meg kell fizetni. Ez abban az esetben hasznos, ha most nagy szükségünk van a pénzre – mert nincs munkánk –, és azt feltételezzük, hogy a jövőben kimászunk a bajból, és könnyebb lesz a most elköltött összeget és annak kamatát visszafizetni.