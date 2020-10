25 éves korig igényelhető az otthonfelújítási támogatás

Otthonfelújítási támogatás jár minden egyes gyermek után 25 éves korig, ha a család saját tulajdonú otthonában nevelik – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin jelezte: ha súlyosan beteg, folyamatos gondozásra szoruló gyermeket nevelnek a családban, és a gyermek otthongondozási díjára (gyod) jogosultak, akkor nincs életkori határ. A családok otthonának felújítási költségei felét vállalja át az állam, legfeljebb hárommillió forintig.

A miniszter hangsúlyozta: január elsejével a gyakorlatban is elindulhat Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja – tudósított a távirati iroda. Novák Katalin arról is beszélt, hogy január elsejétől az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5 százalékra csökken. Ha viszont valaki családi otthonteremtési kedvezményt (csok) is igénybe vesz, akkor az áfa 0 százalék lesz, oly módon, hogy az 5 százalékos áfát utólag lehet visszaigényelni. Ez a családok megtakarítása lesz majd. Példaként kifejtette: ha egy fiatal, három gyermeket tervező pár felveszi a babaváró támogatást, az 10 millió forintos kezdőtőke. A teljes áfamentességnek köszönhetően egy nettó 50 millió forintos ingatlan vásárlása esetén 13,5 milliót spórolhat meg a család.