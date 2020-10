Kicsit könnyebb lesz az utazási irodáknak

Könnyítést kapnak az utazási irodák:

kisebb összeget kell a kötelező vagyoni biztosíték címén elkülöníteniük, ha az idén zuhant az árbevételük.

A jogszabály szerint a 2021-re szóló vagyoni biztosék összegét az előző év árbevétele alapján kell kiszámolni. Ez most az igen sikeres 2019-es év, vagyis

a legmélyebb válság idején kellene a legmagasabb biztosítékot nyújtani.

Fotó: Martiskó Gábor / Index

Az idén és várhatóan jövőre is a megszokotthoz képest szerényebb bevételt érnek majd el az irodák, ezért a Magyar Utazási Irodák Szövetsége azt kérte a kormánytól, hogy a pandémiára való tekintettel csak az árbevétel felét kelljen figyelembe venni. A szövetség szerint sok esetben ennél is jóval nagyobb a visszaesés, de az ötvenszázalékos arány elfogadható kompromisszum. Emellett azt is kérték, hogy az intézkedés határideje kivételesen ne október 31. legyen, hanem november 15.

Pénteken a Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet, amely eleget tett az irodák mindkét kérésének. Az enyhítés ugyanakkor csak a külföldre utaztatásra vonatkozik, a kizárólag belföldi turizmussal foglalkozó irodák esetében nem változik a szabályozás.