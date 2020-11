Az elmúlt évek alatt Magyarországon egy egész hónapot felölelő reklámtémává alakult a Fekete Péntek, azaz a Black Friday. Bár a Fekete Péntek a karácsonyi nagy bevásárlási időszak nyitónapja, amikor brutális leárazásokkal szórják ki a cégek a készleteiket, az emberek pedig egymást taposva rámolják a kosárba a színes tévéket és a sütőket, ez sosem hatotta meg igazán a magyar vásárlókat.

Magyarországon ez a fajta élet-halál harc inkább akkor volt megfigyelhető, amikor az első diszkontláncok megjelentek az országban és az emberek egymás torkának estek a 79 forintos sör bezsákolásáért. Ez némiképp annak is köszönhető persze, hogy nem voltak olyan csábítók az akciók.

Mert amit az ember megcsinál 70 százalékos leárazás mellett, azt nem biztos, hogy megteszi 20-30 százalékért.

Az idén a várakozások szerint magának a Black Friday-nek még kevesebb jelentősége lesz – állítja Jagodics Rita marketingszakember. Ennek oka többrétű. Egyrészt a lakosság egyszerűen nem vár annyit ettől az akciótól, hogy hegyeket akarna megmozgatni érte. Az emberek beárazták, hogy novemberben vannak nagyobb leárazások, de valójában nem eget verő a veszteség, ha elszalasztják a lehetőséget. A cégek legfeljebb 20-30 százalék kedvezményt adtak tavaly, és nagyjából ez látszik az idei ajánlatoknál is.

Dörzsöltek lettek a vásárlók

Ezzel együtt – mutatott rá Jagodics – a járvány alapvetően befolyásolja a vásárlói szokásokat és a költési hajlandóságot is. Olyannyira, hogy az egész Black Friday-t maga alá temetheti. A beragadt árukészletek miatt folyamatosak az akciók, ezért a Black Friday egyszerűen nem is emelkedik ki. Akkora vágást pedig nem csinálnak a cégek, hogy ez mégis megtörténjen. Sőt nem is egyértelmű, hogy valamelyik vállalkozás részt kíván-e venni benne vagy sem: a vállalkozások 60 százaléka egyáltalán nem akciózik Black Friday címszóval, ezen belül pedig a kereskedők harmada hagyja ki ezt a lehetőséget az idén a Yellow Bird Hungary ügynökség felmérése szerint.

A vásárlók ráadásul tudatosabbak, nem lehet őket befűzni a Black Friday emlegetésével. Ezt tetézi, hogy bár a kereskedők bíznak az év végi hajrában, az emberek félnek a vásárlástól. Egyrészt annak fizikai részétől, vagyis attól, hogy plázákban tülekedjenek, másrészt attól, hogy megengedhetik-e maguknak az év végi költést. A megkérdezetteknek mindössze az ötöde mondta, hogy a pandémia ellenére klasszikus üzletben fogja lebonyolítani a karácsonyi vásárlást.

Mindez azt jelenti, hogy a teljes karácsonyi szezonra elhúzódó leárazásokra lehet majd számítani. Hogy ez bejön-e vagy sem, nem egyértelmű. A kereskedők azzal számolnak, hogy az idén is nőni fog a forgalmuk, a vásárlók majdnem fele ugyanakkor kevesebbet, szintén majdnem fele pedig közel annyit tervez költeni, mint tavaly. Hogy merre billen a mérleg, az valószínűleg a kasszáknál fog eldőlni.

De milyen kasszáknál?

A cipők és ruházati termékek esetében továbbra is fontos a személyes jelenlét, ám a műszaki cikkek esetében – és nagyjából minden termék esetében, amelyet nem kell felpróbálni, megfogdosni – az online kereskedelem térnyerése várható. Ez már most, a lezárások után is látszik. Tavasszal a vásárlók lassan visszatértek az áruházakba, ám az év vége felé érezhető, hogy sokan a webáruházakat részesítik előnyben.

A megkérdezettek ötöde csak így vásárolna karácsonyra, összesen pedig majd 60 százalék azoknak az aránya, akik valamit többet vásárolnak majd a neten, mint korábban.

Az mindenesetre egyértelmű, hogy azok a cégek, amelyek nem fejlesztették a webáruházukat, akik kizárólag a fizikai értékesítésre fókuszálnak, nagy bajba kerülhetnek.