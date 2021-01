Eltántoríthatja a magyar diákokat az Egyesült Királyságban történő továbbtanulástól a Brexit

Eltántorították a Brexit következményei a magyarországi diákokat az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeitől, holott ezek kiemelkedő népszerűségre tettek szert idehaza az utóbbi években. A brit uniós kilépés ugyanis jelentősen megdobta ennek költségeit – többek között ez derül ki abból a friss felmérésből, amit a Pénzcentrum közölt.

Az alternatívát azok az országok jelenthetik, amelyek kedvezőbb anyagi feltételek mellett szintén magas színvonalú oktatást biztosítanak. Ugyanakkor az sem mellékes, mennyire bizonyulnak sikeresnek a világjárvány terjedésének megfékezésében.

A 2019/2020-as tanévben körülbelül 15 ezer magyar diák tanult külföldi felsőoktatási intézményekben, miközben idehaza - a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint - 247 ezer. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatásban tanuló magyar diákok körülbelül hat százaléka a határokon kívül folytatta tanulmányait.

A legnépszerűbb célpontoknak az osztrák és a német egyetemek számítanak, azonban az elmúlt évtizedben az Egyesült Királysághoz kötődik a legnagyobb mértékű növekedés, ahol tíz év alatt mintegy megháromszorozódott a szigetországba jelentkező magyar tanulók száma.

Ez most jó eséllyel megváltozik: a brit kormány döntése alapján most már bizonyos, hogy 2020. december 31-e után az uniós, így a magyar diákokra is ugyanazok a továbbtanulási feltételek vonatkoznak majd, mint az EU-n kívülről érkezőkre.

Ennek értelmében az eddigi 9 250 fontos (azaz körülbelül 3,6 millió forint) uniós tandíj helyett évente 10 000-38 000 font (megközelítőleg 4-15 millió forint) közötti összeget kell majd fizetniük.

Ráadásul az EU-ból érkező jelentkezők elveszítik az eddigi kedvezményes diákhitel igénylésének lehetőségét is, továbbá a félévesnél hosszabb képzésre érkezőknek diákvízumot is kell igényelniük.

Igaz ugyanakkor, hogy a tandíjak tarifáit enyhítendő, egyre több egyetem jelentett be olyan, uniós diákoknak szóló ösztöndíjakat, amelyekkel valamelyest akár meg lehetne majd közelíteni a korábbi képzési költségeket.