Bill Gates az Egyesült Államok legnagyobb földesura

Annyi földet vásárolt Bill Gates, hogy ő lett az Egyesült Államok legnagyobb földesura – vette észre a Forbes a Land Report összefoglalóját.

A mezőgazdaság iránt is érdeklődést mutató Microsoft-tulajdonos nem kevesebb mint 98 ezer hektár földterületet szerzett meg 18 amerikai államban, a legtöbbet Louisianában, Arkansasben, Nebraskában és Arizonában.

Bill Gates érdeklődése a mezőgazdaság iránt nem mostanában kezdődött. Feleségével, Melindával 2008-ban 306 millió dolláros támogatásról tettek bejelentést, amellyel szubszaharai és dél-ázsiai kisgazdálkodók fenntartható termelését segítették közös alapítványukon keresztül.

A pár a klímaváltozásnak ellenálló „szuperterményekbe”, valamint több tejet adó tehenekkel kapcsolatos kutatásokba is komoly pénzt fektetett. Tavaly ezeknek a céloknak a támogatására Gates Ag One néven nonprofit vállalkozást is alapítottak.