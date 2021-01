Havi 45 ezer forintot is jelenthet a fiatalok adómentessége

Körülbelül 288 ezer fiatalt érintene a kormányzat azon terve, hogy a 25 évesnél fiatalabb munkavállalók személyijövedelemadó-mentességet kapnak – mondta a Magyar Nemzetnek Honyek Péter, a PwC Magyarország szakértője. Nagyjából harmincezren dolgoznak a 15–19 éves korosztályban, 258 ezren pedig a 20–24 évesek közül.

A 25 évnél fiatalabbak bruttó átlagfizetése háromszázezer forint körül alakul, azaz a tervbe vett szja-mentesség átlagosan havi 45 ezer forint pluszjövedelmet jelenthetne a fiataloknak.

Emiatt az állam kiadása évente 155 milliárd forintra rúgna. A szakértő szerint ez az összeg elkölthető pénzként jelenne meg a gazdaságban, tehát növelheti a fogyasztást. Az szja-mentesség tisztíthatná a foglalkoztatást, a fiatalokat kevésbé alkalmaznák feketén.

Orbán Viktor miniszterelnök egy hete jelentette be: 2022. január elsejétől azok a fiatalok, akik még nem töltötték be a 25. évüket, személyijövedelemadó-mentességet kapnak. Úgy vélte: a gazdasági kilábaláshoz a nyugdíjasok, a családok és a vállalkozások mellett a fiataloknak is anyagi segítséget kell adni.