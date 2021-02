Közel hússzor annyi német és szír költözött Bécsbe, mint ahány magyar

Lassan, de biztosan növekszik Bécs lakossága: a bécsi külképviseletei iroda portálunknak eljuttatott közleménye szerint 2010 és 2019 között évi 22 ezer fővel. A bécsi Területi Statisztikai Hivatal adatai szerint ezzel jelenleg az osztrák főváros az Európai Unió ötödik legnépesebb városa, 1,92 milliós lakossággal. Csak Berlin, Madrid, Róma és Párizs előzi meg.

Az ENSZ 2018-as felmérésének adatai mást mutatnak: az EU-s városok sorában Barcelona, Athén, Milánó, Lisszabon, Manchester, Birmingham, Nápoly és Brüsszel is megelőzi, az Eurostat szerint pedig Bukarest is Bécs előtt van. A számítások eltérőek, van, ahol a „greater city” számít, vagyis a nagyvárosi vonzáskörzetet is hozzáveszik a lakosságszámhoz. A bécsi statisztikai hivatal mindenesetre azt jósolja, hogy 2027-re Bécs belép a kétmilliósok klubjába.

A lakosságváltozás etnikai megoszlása különösen érdekes Bécs esetében. A közlemény szerint 2020-ban kilencezer fővel többen költöztek be, mint amennyien elmentek,

az új lakosok pedig döntően Németországból (1700 fő), Szíriából (1700 fő), Romániából (1300 fő), Afganisztánból (1000 fő) és Horvátországból (600) érkeztek.

A szírek és afgánok zöme eddig is Ausztriában élt, csak másik tartományban.

A magyarok közül mintegy százan költöztek Bécsbe, ez a szám megfelel a korábbi évek trendjének.

Ami viszont változás, hogy szerb és török származású lakosból több hagyta el a várost, mint ahányan érkeztek.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a belső és nyugat-bécsi kerületek lakosságszáma stagnál vagy csökken, a növekedés a külső kerületekben mérhető.

Bécs Ausztria legfiatalabb városa, az itt élők átlagéletkora 41 év.