Friss átutalás: 110 milliárd forintot kapott Magyarország

Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai Bizottság, amelynek most kifizették a második, nagyobbik hányadát is – írta a hvg.hu. Mintegy 304 millió eurót, azaz mintegy 110 milliárd forintot utalt át Magyarországnak az Európai Bizottság az európai munkavédelmi alapból (SURE) – jelentették be Brüsszelben.

Ez a támogatás kedvezményes hitelt jelent, amelyet 15 év alatt kell visszafizetni, célja pedig, hogy részmunkaidős vagy rövid idejű munkaerő-piaci programokat finanszíroznak, amelyek révén a járvány alatt is megtarthatók a munkahelyek.

Tavaly májusban döntött erről a lehetőségről az EU, és összesen százmilliárd eurós forrást nyitottak meg a tagállamoknak. Magyarország kezdetben egymilliárd euróra jelentett be igényt, azonban hosszas vita után az Európai Bizottság végül 504 millió eurót hagyott jóvá, amelyből 200 milliót már tavaly novemberben kifizettek. A Magyarországot megillető összeget a rövid időtartamú munkavégzést garantáló programokra lehet felhasználni, ideértve az egyéni vállalkozók támogatását is. A legnagyobb támogatást Olaszország (4,5 milliárd euró) és Lengyelország (4,3 milliárd euró) kapja.